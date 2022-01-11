【第五波疫情】懷疑屯門有隱形傳播鏈　屯門流動檢測站加至8個

▲ 屯門愛定商場215號舖東亞大藥房。 （黃建輝攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（11日）交代最新疫情進展。昨日（10日）由美國返港空姐（個案＃12676）及其母親（個案#12754）引發的「維園群組」，再多4人確診、6人初步確診，其中包括中環置地廣場DIOR女售貨員、北角中信證券職員。

源頭不明個案涉及一名20歲女患者（個案#12945）日前確診，今日衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君證實其屬與機組人員（#12611）相關，其家人包括11歲弟弟亦確診。他就讀位於屯門的博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，1月7日最後上學。他1月3日發燒，由父母陪同到屯門黃金海岸商場張思敏診所看病，當時未有為其做檢測。

另外今日初步陽性包括一名51歲女子，竹篙灣檢疫中心做保安員，1月10日的檢測結果初步陽性，居於屯門寶田邨，平日曾到屯門市中心，主要的工作是派發物資；當局正追查是否有其他緊密接觸者。

張竹君指出，因應有不少個案在屯門居住及生活，懷疑屯門有隱形傳播鏈，不排除在屯門社區受感染，會做全基因排序做對比，並增設檢測中心及流動採樣站。

由今日下午2時起，兆麟社區中心一連7日延長開放時間至早上8時至晚上10時；安定友愛社區中心地下有蓋操場提早為早上8時至晚上8時；建生社區會堂開放時間則為早上10至晚上8時。

當局亦將一連三日，增設5個流動採樣中心，開放時間為早上10時至晚上8時，包括友愛體育館、友愛足球場、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、大興社區會堂。



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記者：黃穎津