【第五波疫情】新增21宗確診個案　8宗輸入性相關個案【不斷更新】

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（11日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

【17:10】

早前曾出席1月3日「洪門宴」的43歲女子榮源茶行太子女王詩雅，在出席生日宴前，曾與4名朋友在干諾道西115號私人處所聚會。張竹君指5人在干諾道西115號私人處所聚會後，赴洪為民生日宴會。

【17:00】

張竹君呼籲於屯門居住、工作或曾逗留區內人士進行檢測。

【16:50】

對於洪為民生日宴會個案，有傳媒指餐廳至少有8部CCTV，張竹君指餐廳負責人為新接手，現場的CCTV是未有運作，衞生防護中心及警方有利用附近的CCTV進行追查。

【16:45】

張竹君表示，現時已有不少個案在屯門居住或生活，相信屯門有隱性傳播鏈，當局會增設檢測中心及流動採樣站。

【16:40】

今日新增5宗初步確診（詳情即看【下一頁】）：

40歲男子居大埔美新大廈，已打兩針復必泰，於艾奕康工程顧問股份有限公司工作，1月7日已入住檢疫中心，1月9日出現喉嚨痛，10日檢測結果呈陽性，1月4日曾到日出康城地盤巡視，另曾在1月5日到佐敦明珠廣場做培訓，會跟進一同上課的人士。

20歲sogo兼職售貨員（個案#12945）的兩名家人分別為11歲的弟弟及45歲的母親初步確診，11歲的弟弟就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，1月7日最後上學，他在1月3日發燒，由母親陪同弟弟屯門黃金海岸商場張思敏診所看病求醫，但當時未有進行檢測。

此外，45歲的媽媽1月5日起發燒，但1月7日曾經前往兩間中學，分別是屯門官立中學、馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學，為小六兒子遞交中一自行分配學位的申請表。

51歲竹篙灣女保安員，居於屯門寶田邨，已接種兩劑科興，在1月10日的檢測結果初步陽性，平日曾到屯門市中心，主要的工作是派發物資，工作時有穿保護衣；當局正追查是否有其他緊密接觸者。

早前安寧花園外傭感染再傳染僱主，該家庭再多一人今日初步確診。

【16:35】

由美國返港空姐（個案＃12676）及其母親（個案#12754）引發的「維園群組」，其中一個分支的北角中信證券，再多兩人確診，分別居美孚新邨及北角楓林花園。

中信證券40多名員工已送住檢疫。

【16:30】

衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，新增21宗確診個案，包括13宗輸入，8宗與輸入相關個案；當中20宗驗出有T478K或N501Y變種病毒。

經過基因排序，發現早前20歲sogo兼職售貨員（個案#12945）與國泰空少（個案#12611）病毒基因吻合，而她的父親昨日初步確診同帶Omicron，她的母親及弟弟同告染疫。

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行政長官林鄭月娥今早在行會前見記者，宣布全港小學及幼稚園本周五（14日）或以前停面授課堂及校內外活動，直至農曆新年假期後，換言之提早兩周放年假，詳情即看：【下一頁】。另外，港府宣布下調科興接種年齡到5至11歲，將安排疫苗接種隊到校打針，詳情即看：【下一頁】。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠