【新冠肺炎】港大下周一收緊進入校園管制措施　師生訪客均須打齊兩針或每周檢測

▲ 香港大學宣布，將於下周一起，加強校園的新冠肺炎抗疫措施。（資料圖片）

香港大學今日（11日）宣布，將於下周一（17日）起，將加強校園的新冠肺炎抗疫措施，所有進入校園的人士必須完成接種新冠疫苗最少14天，或出示每周的最新檢測結果。

港大指，措施適用於港大轄下所有校園範圍和設施，包括大學本部和醫學院、菲臘牙科醫院、堅城中心辦公室、運動中心和設施，以及香港大學專業進修學院分佈全港的教學地點和設施。港大學生和教職員可登入內聯網的指定網頁，或HKU應用程式預先上載新冠疫苗接種紀錄或檢測結果，然後在進入校園時，刷校園入口的讀卡機核對紀錄；選擇提供檢測證明的人士，須每周上載最新的檢測結果。

至於沒有事先登記的訪客，則須在校園入口的讀卡機顯示接種新冠疫苗QR code作核對，或出示接種紀錄或檢測記錄的文件或電腦資料，方可進入校園。12歲以下的訪客可獲豁免。

【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴 呼吸科醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴