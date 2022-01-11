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【天才神童】移民英國5年由零開始學英文　12歲男童IQ162夢想入讀牛津

尖子教室 17:22 2022/01/11

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英國一名12歲男童智商162，高過愛因斯坦。

當父母知道孩子是資優生甚至神童，都會加強培育，以免浪費了他們的天賦。英國一名12歲男童早年移民英國後，才由零開始學習英語。5年過去，他的智商高達162，比IQ 160的愛因斯坦高。

據英國《太陽報》報道，12歲的Daniel Yang於5年前隨家人由中國移民至英國伯明翰，去年他在國際天才組織門薩學會（Mensa）的智商測驗中，取得162分，比著名物理學家愛因斯坦還要高出2分。

Daniel抵英時年僅7歲，完全不諳英語，他受訪時憶述，「我不會說英語，感覺有點被忽視了。」他自言花了很長的時間才能適應英國環境，現在很喜歡這裡。他一直努力學習，一如以往在中國生活時那樣子，抱著堅持的信念應對各種挑戰。

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神童夢想入牛津

夢想入讀英國著名學府牛津大學的Daniel，在門薩測試中名列前1%，這個測試包括邏輯、推理、語文運用、詞彙和數學技能。當他得知取得162分時，感到非常高興，他分享︰

我喜歡數學、解決問題和詞彙測試，也愛測試自己。

    點擊圖片放大
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Daniel為自己獲得巨大成就感到非常自豪，他見過其他小朋友完成門薩測試，但沒有人得到和他一樣的分數。

門薩高智商團體

「門薩」是歷史悠久的高智商團體，定期舉辦高難度的智力測驗，據知他們設計的智力測驗無法早作準備，要求考生在限時內作答外，並就特定議題進行推理與論述。

入會者必須通過該會所提供之測試（Mensa Test），以證明申請人之智商為當地人口中最高的前2%。另外，部分國家的門薩分會亦接受申請人以該會接受之組織所提供的智商測試證明。

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責任編輯︰王明芳

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