【美食速報】城景國際酒店午巿任點任食點心套餐 2小時歎逾40款美食預訂享9折【內附連結】
休閒消費 13:18 2022/01/11
喜迎壬寅虎年，城景國際樂雅軒為愛吃一盅兩件的朋友，推出午市任點任食點心套餐，在2小時任食超過40款點心、精選小食、飯麵及甜品，包括：鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、蜆芥炸鯪魚球、酥炸魷魚鬚等。另有新派的黑毛豬叉燒包、紫薯包等創意之選，款款點心即叫即蒸。
城景國際樂雅軒「午市任點任食點心套餐」
日期︰即日至2月28日*
價錢︰每位$298（套餐已包括茶芥，所有價目另收原價加一，預訂9折優惠）
供應時段：11am - 3pm (星期六、日及公眾假期)
*於即日至1月20日期間，將每天供應午市任點任食點心套餐
城景國際樂雅軒「散點菜式」
另外，樂雅軒又推出散點菜式優惠，食客只要出示此頁惠顧樂雅軒散點菜式，可享星期一至日午市8折優惠，而生日客人及同行賓客，每人可獲贈賀壽蟠桃一客。
點心供應時段：11:30am - 3pm (星期一至五，公眾假期除外）/ 11am - 3pm (星期六、日及公眾假期）
散點菜式供應時段: 11:30am - 3pm (星期一至五，公眾假期除外）/ 11am - 3pm (星期六、日及公眾假期）
記者：劉妙賢