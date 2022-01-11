【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設

▲ 內地一名小朋友弄毀價值16萬的擺設。

家長帶小孩外出時要好好看管，免生意外。近日於內地四川連卡佛百貨公司內，一名小朋友將價值13萬元人民幣（約16萬港元）的米妮擺設弄毀。店員指共有兩件擺設出現損壞，家長事後作出賠償。

綜合內媒報導，近日一名疑為店員的網民在內地社交媒體發文，指4名成年人與一名小孩同遊連卡佛某商店，期間小朋友在沒人看管的情況下，嘗試爬上價值13萬元人民幣（約16萬港元）的米妮擺設頭上，導致雕像倒下。從網上流傳的照片可見，米妮擺設倒在地下，耳朵及蝴蝶結與雕像分離。

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家長賠錢了事

發帖網民聲稱事件非首次發生，批評家長看管不力，只顧自己行街，才導致事件發生。網民又指自己平日經過該區域時特別小心，害怕撞跌昂貴擺設。事後店員拒受訪，但承認共兩件擺設被弄壞，並指店家有對貴重物品投保，家長亦願意賠償，事件和平解決。

事件傳開後引來網民討論，有網民批評家長疏忽，沒有看管孩子，「小孩亂摸亂撞還怪店家？擺設原本就是讓人參觀，不是遊樂場的玩具」。有網民則認為小朋友弄毀擺設固然不對，但店家亦要負上一定責任，「貴重物品應以圍欄保護或設指示牌」、「所謂保護得好好的『米妮』，不過就是赤裸裸放在地上……」。

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責任編輯︰王明芳