【恐怖垃圾屋】6萬人參戰「最亂房間大賽」　女生勁曬垃圾屋衣服外賣盒堆積如山

▲ 韓國早前一個網上「最亂房間大賽」中票選30強，竟然超過一半是女生的房間。

多數人都認為女生的房間會比男生的房間整潔，韓國一個網上「最亂房間大賽」卻令人出乎意料。比賽吸引了逾6萬人留言貼出自己的房間照片參加，經一輪票選後選出前30強，竟然超過一半是女生的房間，讓人大開眼界！

韓國facebook專頁「대학생 너구리」早前舉辦「最髒亂房間選拔大賽」，引來超過6萬名網民留言分享自己的「垃圾屋」，一間比一間髒亂。

最新影片推介：

最常見是一大堆衣服鋪滿地上及床鋪，猶如「衣服當被蓋」；又有大堆食剩的外賣盒、杯麵碗、零食包裝及飲料瓶撒滿地，甚至堆在床上不怕與曱甴同眠。

很多女生表面上打扮得花枝招展，原來返屋企會將所有化妝品、護膚品亂掉在地上，不得不佩服女生仍能在髒亂中為自己扮靚。

點擊圖片即睇前30名垃圾屋︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在一番廝殺之下，最後網民票選出前30強！經統計後發現女生的垃圾屋佔超過一半，結果令網民震驚。

有人留言慨嘆︰「對女生的房間幻想破滅了！」、「感覺有很多小強」，並紛紛提出質疑，「這是人住的房子嗎？」、「為什麼可以在這種環境生活？」；且有比較之下，網民驚覺原來自己的房間不算亂，「我以為我家很髒，但當我看完這些照片，發現完全是乾淨的」。

點擊圖片即睇更多垃圾屋︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳