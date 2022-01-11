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【演員•門】邵音音拍上吊戲遇無情導演　假自殺幾乎變真自盡

娛樂 13:06 2022/01/11

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《演員•門》

ViuTV節目《演員•門》由主持游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文流與不同演員嘉賓互動，今晚（1月11日）播出的第7集，邀著名演員邵音音任嘉賓。

縱橫影圈多年的音姐音，不論艷情片、鬼片等不同種類的電影都演過，當中也有不少危險的拍攝經驗。

【演員•門】游學修吳肇軒回望演藝之路　凌文龍陳湛文不介意循序漸進

最新影片推介：潘靜文+林智樂專訪

拍上吊戲險沒命

在1976年，電影《官人我要》有幕戲要音音姐演在樹上上吊自盡的場面，導演要求脫掉她的長裙，讓大腿若隱若現。但因為她下身沒穿衣服，所以不能在身上吊威也，只能真的在樹上上吊。

邵音音形容當時頭部發脹，眼睛突出，雙腳伸直，差點就被吊死，但導演還在等風吹起，遲遲不肯結束這幕戲的拍攝。

導演更將邵音音的內褲脫下，希望風吹起時能拍到她的私密處，可是邵音音吊在樹上不能出聲，無法阻止導演。最後，製片人和攝影師很生氣，沖上前把她送去醫院急救。吳肇軒認為，導演要求音音姐拍戲上吊的行為近乎謀殺。 
 
音音姐後來憑《野良犬》及《打擂台》兩次摘下香港電影金像獎「最佳女配角」，演技獲得肯定，她向吳肇軒及凌文龍分享演戲心得，表示自己靠豐富的人生經驗及對身邊事物的觀察力讓演技進步，更表明不會退休，會繼續為香港電影業做出貢獻。

撰文 : TOPick柴犬出動

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