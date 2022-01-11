【面授課堂】朱國強稱幼小學生傳播風險甚高　形容政府做法果斷適切

▲ 朱國強促請當局密切留意疫情發展，作出相應安排。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥宣布全港小學及幼稚園須於本周五（14日）或以前暫停面授課堂及校內外活動，直至農曆新年假期後。教育界立法會議員朱國強表示，政府做法果斷，又認為中學生繼續面授課堂做法適切，促請當局密切留意疫情發展，作出相應安排。

幼稚園及小學周五起停面授課堂，中學未受影響，詳情即看：【下一頁】

朱國強表示，鑑於疫情不斷擴散，社區出現多條傳播鏈，加上小學及幼稚園學生尚未接種疫苗，傳播風險甚高。他認為，為保障師生健康，暫停面授課堂是果斷的做法。至於中學生，朱國強指出已有不少12歲以上的學生接種疫苗，加上中學課程相對緊迫及公開試臨近，繼續面授課堂是適切的做法。

對於政府今宣布容許科興疫苗接種年齡降至5歲，並會安排在學校接種疫苗（詳情即看：【下一頁】），朱國強期望當局盡快制訂相關細節，並諮詢家長及學校，了解他們的顧慮，做好解說工作；亦應為未能接種疫苗的學生提供支援，以免其上學受到影響。

朱國強又說，幼稚園停課或令不少家長申請退學或拒交學費，會為幼稚園帶來營運壓力，促請政府向全港幼稚園及幼兒中心提供財政支援，按學生人數發放津貼，以助幼兒業界渡過難關。

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記者：黃悅晴