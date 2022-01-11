【食不安心】南韓食品廠超噁心製作過程曝光　穿鞋踩壓魷魚乾曬完放入口咬

▲ 南韓一間魷魚工廠員工把魷魚乾放在地下，並穿著鞋子不斷來回踩壓，處理食品過程不衛生，

南韓近日爆食安問題，一間魷魚工廠員工把魷魚乾放在地下，穿著鞋子來回踩壓，衛生環境惡劣。事件被揭發後，大眾嘩然，當地衛生局亦前往調查，證實該工廠處理食品過程不衛生，已要求全數回收該公司所生產的食品。

最新影片：

綜合韓媒報道，日前有網友撰文並發布影片，指控當地一間魷魚工廠生產食品過程不衛生。從影片可見，工廠地上放著一排排魷魚乾，一名穿著白色鞋子的員工直接踩在魷魚乾上，不斷來回跺腳壓平它們。他身後至少有兩名員工正重複相同的動作。另有影片顯示，在晾曬架前，有員工蹲在地上，拿著架上的魷魚乾咀嚼。

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當地食品藥物安全部根據影片中所出現的產品包裝字樣，追蹤工廠位置，確認那是慶尚北道永德市一間食品加工工廠。經調查後，當局發現該工廠處理魷魚乾的手法不衛生，例如穿著鞋子踩踏、員工沒戴衛生帽及口罩等違規行為。同時，亦確認該公司直接把魷魚乾入袋包裝，沒採取任何衛生措施。

當局證實，該工廠違規生為由去年10月26日持續至今年1月8日，而此段期間所生產的3898公斤魷魚產品存放在倉庫中，尚未流入市場。另外，當局亦要求該工廠回收其市面所有的產品。

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責任編輯：羅嘉欣