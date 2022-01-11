【酒店怪客】酒店住客沉迷打機40日不出房門　清潔姐姐入房驚見垃圾山臭氣熏天

▲ 酒店住客沉迷打機40日不出房門，清潔姐姐入房驚見垃圾山臭氣熏天。

內地一名男子入住酒店40天，期間沒離開過房間，又拒絕讓職員入內打掃衛生。在經理多番警告下，男子才願意開門，結果清潔人員一入房，就發現房內堆滿多座垃圾山，臭氣熏天。

綜合內媒體報道，貴州一間酒店最近出現了一名20多歲怪客，自入住後就沒有離出過房門，一直沉迷玩遊戲機，每天只叫外賣，又讓職員每天給他送兩瓶水。多名清潔人員反映事件，酒店經理於是先讓前台職員透過電話勸說，男子曾答應清潔人員在送水時，可以入房打掃，但結果又反口。

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無奈之下，經理惟有警告男子，假如不讓清潔人員打掃，就必須賠錢，他才願意離開房間。經理表示，擔心客人在房間久了會出意外，而該男子走出房間時，看起來非常正常，「還一直和我們說不好意思，添麻煩了」。

經理安排了3名清潔人員打掃房間，他們一開門就被房內的情況嚇倒。從網上的影片可見，房間遺留一座座垃圾山，地上、電視櫃上堆滿膠樽、外賣盒、紙巾，浴室地板上還有大片污漬。

經理憶述當時情況，指有同事剛打開房門就被臭味熏吐了，又表示客房押金一般是200元人民幣，很難抵掉這種程度的損失，不過酒店目前不打算報警，已經叮囑了員工多多關注這名客人。

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責任編輯：羅嘉欣