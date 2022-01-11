【利刀鎅警】涉以利刀向防暴警鎅頸　18歲男生認傷人罪求情冀社會不再撕裂

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1名防暴警員於2019年10月的示威活動期間，在觀塘港鐵站外遭18歲男生以利刀鎅頸，涉案男生早前被控1項企圖謀殺罪，男生今（11日）於高等法院否認控罪，但承認交替的有意圖而傷人罪，男生又於庭上讀出自行撰寫的求情信，指希望仇恨不再延續，社會不再撕裂。法官將案件押後至1月17日判刑。

涉案被告許添力（現年21歲），如果原被控1項企圖謀殺罪，被告今於庭上否認控罪，但承認交替的有意圖而傷人罪，控罪指被告於2019年10月13日，在觀塘港鐵站近A1出口行人天橋，非法及惡意傷害梁兆祥，意圖使梁身體受嚴重傷害。而原有的企圖謀殺罪則留於法庭存檔。

案情指，案發當日約下午5時半，事主與同僚於觀塘港鐵站A1出口的行人天橋執勤期間，事主站在同僚的最後方，而原本站在事主右方的被告，在被告行經其身邊時，突然從人群中衝上前，以狀似鎅刀的尖銳物品插傷事主的頸部右方，事主隨即抓著被告，糾纏間被告一度倒地，最終被警員制服及以傷人的罪名拘捕。

警方其後搜查被告的寓所，並發現其房間內有一封遺書，遺書內容主要提及被告死後的喪禮安排和財產處理，而最後一句則是「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政！」

而事主於事發後則大量出血，被送院救治，事主的右後頸甲狀軟骨被刺出一個3.5厘米長的傷口，右邊頸靜脈80%被切斷，右邊迷走神經被完全切斷，兩者經手術後皆已被縫合，但事主的聲音因此而變得沙啞。醫生報告指，事主的傷勢可造成22%的死亡率，一旦傷口治理不當，死亡率則高達100%。

辯方求情時指，被告並無預謀犯案，而辯方亦呈上精神科醫生報告指被告患有自閉症譜系障礙，一度有自殘行為，亦容易受人影響而出現失控行為。

法官陳慶偉指出本案有加刑因素，因為受襲事主是警員，辯方則表示同意說法，亦承認被告是在公眾地方犯案，所刺傷的警員頸部亦屬相當脆弱的部位。

被告其後又於庭上讀出自行撰寫的求情信，被告於信中指他在還押的兩年間，已學習到很多，他明白今次事件所傷害的並非只有事主本人，還有社會上很多人亦受傷，希望日後社會願意重新接納他。被告又希望不要讓仇恨延續下去，希望大家願意包容不同的意見，以免社會再度撕裂。

法官聽罷陳詞後，將案件押後至下周一（17日）判刑，期間被告需繼續還押。

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記者：楊詠渝