【校長專訪】將循校長讀小學曾降級需惡補英文　寄逾百信求教席落空堅持不放棄

很多人說這是最壞的時代，的而且確，因為疫情，不只生離還有死別，各行各業都在掙扎求存。將軍澳循道衛理小學的林德育校長亦認同，但他相信危中必有機。「就像我在疫情期間調任，不能向舊校的師生、家長好好告別，也少了很多機會了解這裏的學生，是很大的遺憾，卻同時給了我更大動力去發掘其他可能，產生與以往不同的體驗。」

因着停課的關係，林校長只能悄悄地離開工作了7年的學校，無法面對面和學生說再見。「我只能拍一條短短的影片，送給學生，向大家說最後一番『校長的話』。」別過上一間學校，來到陌生的社區，踏進新的校園，迎接他的卻是同樣的「冷清」。

「停課中的開學日，教書二十多年第一次！」平日最熱鬧興奮的9月1日，當天只有回校工作的老師、工友，對於喜歡和學生聊天、自拍的林校長，實在難以適應。然而剛到任的工作接踵而來，令他無暇感慨，只能盡快做決定、訂好計劃。

「來到新環境當然有很多事要處理，但我8月底來到，甚麼都未清楚，就要帶領團隊立即上戰場打仗。無論是學校的文化，以及老師、學生、家長的情況都未及了解，就要準備開學。如果是一般的開學日還好，偏偏又遇上停課下的新學年，全部都要重新安排。」校長笑言：「那種緊張和急切，真的前所未有。」

最新影片推介：

調職即遇非一般開學

當年開學不久即宣布分階段復課，一連串的準備工作馬不停蹄。「那種情況根本不容我有時間、空間去適應、了解學校，但我同時又要做很多決定，這一點是很大的挑戰和壓力。很幸運的是，3位副校長以及所有老師團隊都很專業又配合，令我們一次一次將危機化解，順利推展所有方案。」

林校長笑着再次強調：

所以我常說最壞的情況同時也是最好的情況，因為通過困難、磨練，才能變得更加頑強，令人蛻變成長。我們要以身作則，讓學生看見，無論環境多困難也好，我們都要想辦法去克服，只要不怕捱下去，總有方法可以解決。

困難、逆境，人人避之則吉，林校長卻有種甘之如飴的坦然。他笑言自己的成長經歷或許也有影響。12歲時他從內地移居香港，語言不通以致學業成績欠佳，英文成績更是慘不忍睹。「原本我在內地讀中一，來港後降級讀小四。」一般人難免感到沮喪，但他回想起來卻輕鬆笑道：「可能我當時不算高，加上孩子臉，同學們沒有察覺我比他們大得多。」

不諳英語不識繁體字

不懂繁體字，26個英文字母都未學過的他，幸得老師付出額外時間，為他補習。

我小學時讀下午校，老師堅持每天早上為我補習英文，之後帶我吃午餐，再一起回校上課。

林校長小時候居住的木屋區龍蛇混雜，出入口滿布吸毒針筒，更曾目睹黑社會打鬥，如此複雜的成長環境，若沒有老師在旁關心、支持，或許早已誤入歧途。結果他亦不負老師所望，成功升讀著名中學英華書院。

「但很快我就面對第二個挫敗，會考時我獲26、27分，無法原校升讀預科。」事實上，修讀文科的校長，能有如此高分已相當厲害。他聞言笑笑說：「但我的同學更厲害！所以輪不到我。」轉至另一間學校升讀後，校長繼續發奮讀書，每天放學便到圖書館溫習至晚上8點才回家，然後馬上睡覺，直至晚上11點全家人都睡着，他才靜靜起床，趁着夜深人靜，獨個溫習至凌晨。

▲ 求學時期的林校長熱愛跑步，認為跑步可以鍛練心志。（受訪者提供）

然而這樣的作息終讓身體吃不消，更因此令他患上肺癆。本來治療後已康復，卻又因再次埋頭苦讀而復發，甚至令病情一度嚴重到咳血，須入院治療，幸好最後努力沒有白費，成功考進大學。

當時已決定投身教育做老師，本來一心以為大學畢業後做老師應該不難，沒想到一畢業就遇上金融風暴，寄了近百封求職信都沒有消息。

有危機就要想辦法，找不到教職的他後來找到一份在老人院的文職。「我的職位是Welfare Worker，幫老人家申請證件，或帶領他們進行小組活動等。」

尋教職近百履歷落空

那份工作只做了短短一年，但依然讓他記憶猶新。「最記得那時我搞了一個小組活動，是普通話小組。其實老人家記性不好，我教他們那些聲母、韻母，基本上他們兩、三天就忘記了。現在想來也覺得自己搞笑，怎會想到教老人家普通話拼音呢！但他們卻很畀面，乖乖跟我學，當我孫仔般。那些人與人之間的相處，很溫馨。」

第二年他不灰心再寄履歷，總共四十多封。

只有一間約我面試，那一間就請了我。當時我還直接問校長為甚麼請我，他說因為我是內地人，而且在大學時讀過好幾個普通話的課程。他們想我在學校教普通話、帶普通話的活動，所以請了我。

林校長笑指自己在大學時，只是有點「順便」，便報讀了好幾個普通話課程。「因為我已經都懂，輕而易舉就完成，沒想到就因此而獲得我第一個教職，順利踏上教書生涯。」

養兒不為防老 只望孩子健康快樂

育有兩個兒子的林德育校長，直言小朋友年幼時較多面對女性照顧、教導者。「例如媽媽的照顧、幼稚園老師等，大部分都是女性，所以爸爸的角色很重要。」現在兩個兒子漸漸長大，均已升讀中學，他欣慰父子3人的相處仍然像好朋友般，只是青春期的孩子難免會有點害羞。

「有次我送大仔回校參加活動，爭取在車上和他聊天，沒想到只是到了學校附近，他就截停我說：『到這裏就好，我在這裏下車就可以了。』」就像一般的父母，林校長不禁問兒子：「我很失禮你嗎？」兒子馬上否認，說只是「有點尷尬」。「小時候他們喜歡你陪，現在大了，反而不好意思讓你陪了。」面對學生時親切活潑的校長，說起家中孩子，滿臉慈愛。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

聊起教養孩子，林校長特意分享一段他深有感受的說話。

我也曾經反思，做父母，或說養育孩子，為的是甚麼？是傳宗接代？是養兒防老？其實都不是，父母的初衷都是希望孩子能夠健康又快樂地長大、生活。

他續道：「但怎樣的健康和快樂呢？是不是甚麼都為他們提供，甚麼都隨手可得，就是最快樂呢？我不認為是。」

為人父母，貴在給予支持，同時亦不忘給予空間和尊重。「孩子不是父母的附屬，我們要懂得放手，他們才能更好地成長，做一個能夠對自己負責的人。當他們可以為自己負責，感到滿足，那就是真正的快樂。」

記者：王嵐