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【情侶檔】林希靈離開TVB拍廣告搵真銀　期望與男友陳安立齊主持節目

娛樂 13:35 2022/01/11

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林希靈與陳安立情侶檔上陣。

前《東張西望》主持林希靈（Agnes）離開大台後，在2022第一個新工作就是與男友陳安立（Brian）齊拍服裝品牌廣告。在廣告短片拍攝內，林希靈與陳安立情侶裝上場，二人戲裡戲外更不時耍花槍，甜蜜情度羨煞旁人。

Agnes表示，今次是他們首次正式在工作上合作：「這麼快就有客戶找我們，真的很開心！平日見慣見熟，原來一起工作，無諗過都會感到尷尬，尤其拖手、表現親暱的時候。」她笑說：「仿如重拾那種青蔥的心跳感覺，回到剛剛一起拍拖的時候，是不是太浪漫了。這種怕醜的感覺確實不錯，好sweet。」

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大富翁遊戲高手陳安立

至於Brian亦笑說：「之前大家唔同電視台，一路都冇乜機會喺工作上合作，朋友成日笑我哋係羅密歐與茱麗葉，所以今次算是第一次情侶檔拍廣告，都好興奮同驚喜。大家都做開主持，要一齊介紹的部份完全冇難度，反而要表現平時情侶般的親暱行為，開頭都有少少尷尬，慢慢熱咗身之後就冇問題。」

今次拍攝主題為大富翁，Brian由細到大都好喜歡玩大富翁遊戲，中學時，更曾贏得全校大富翁比賽冠軍，雖然獎品只是一個小獎盃和一盒全新大富翁遊戲，但最開心係班上多咗一個稱號叫「大地主」。

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期望情侶檔做主持

講到兩口子的相處，Agnes說：「我和Brian平日在生活上有很多攪笑的無聊對白，加上我們兩個都做慣主持節目，習慣一唱一和、自圓其說，所以希望有導演會找我們一起拍攝綜藝節目，相信對白也不用多寫了，哈哈！」

她更表示：「而且最好是一些內容創新、具挑戰性、奇奇怪怪的，相信一定會好好玩。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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