【變種病毒】Omicron+Delta結合成新變種病毒　專家：有機會實驗樣本受污染所致

▲ 塞浦路斯發現一款由Delta及Omicron變種病毒混合而成的新變種病毒株，暫被命名為「Deltacron」。

新冠病毒持續在全球蔓延，危機仍未解除，本港更疑似出現Omicron隱形傳播鏈，或致第5波疫情爆發。地中海島國塞浦路斯最近宣布，發現一款由Delta及Omicron變種病毒混合而成的新變種病毒株，暫被命名為「Deltacron」，傳染力及危險性有待進一步研究。

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綜合外國媒體報道，塞浦路斯大學教授、生物技術及分子病毒學實驗室主任Leondios Kostrikis與研究團隊，在官方收集的一千多個樣本中，發現25宗Deltacron變種個案，其中11個樣本來自住院患者，14個來自普通公眾。

研究團隊表示，他們在Delta的基因組中，發現過往僅在Omicron内存在的遺傳特徵，而Deltacron共有多達30種突變。

首宗為外來輸入個案

Kostrikis指出，首宗發現的Deltacron個案是在一名自塞浦路斯機場入境的人士身上發現。研究亦指出，這種病毒亦有在其他國家傳播的迹象。Kostrikis又表示，住院患者出現突變的頻率更高，認為Deltacron有可能影響住院率。但他亦強調，現階段Deltacron的傳染力及危險性，會否高過Delta及Omicron仍難以預測。

科學家否認樣本受污染

Deltacron消息傳出後，有專家提出質疑，認為可能是實驗室污染樣本所致，並非新變種病毒株。倫敦帝國學院病毒學家Thomas Peacock就指，Omicron出現的時長，仍不足以醞釀另一種混合病毒株，推測Deltacron是實驗樣本受污染所致。

世界衞生組織（WHO）衛生緊急專案技術負責人Maria Van Kerkhove亦呼籲，不要再使用Deltacron這詞彙，她表示這詞彙有暗示變種病毒株的意，但事實上並無發生。

然而，塞浦路斯研究團隊否認樣本受污染的說法。Kostrikis回應指，這些研究結果並非只在一個國家進行排序，而是經多個定序程序處理樣本後得出，並從基因資料庫中發現至少有一個記錄的病毒，顯示出Deltacron的基因特徵，顯示新變種病毒株確實存在。

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責任編輯：羅嘉欣