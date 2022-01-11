【聲夢傳奇】炎明熹恩師16歲出道難忍娛圈生活　退出歌壇辦音樂學院發掘聲夢偶像

▲ 高晨維（Cleo）13 歲參加比賽，16 歲出個人唱片，現今就成為歌唱導師培訓新一代演藝人才。（陳國峰攝）

不得不承認，組合Mirror令被形容為已死的香港樂壇，好像再重新崛起。其實新一代的偶像背後總會有一群軍師，就像《聲夢傳奇》的炎明熹（Gigi）便有唱歌老師高晨維（Cleo）助她走上成名之路。

原來Cleo本身也是位歌手，16歲出第一張唱片，但因不適應娛樂圈的生活，兩年後便退出歌壇做回普通人，由寫字樓文員開始做起，一直做到成為公司管理層。但她始終對音樂事業念念不忘，於是在2013年開設星格流行音樂學院，9年來已增至5間分校，再延續她未完的音樂事業。

Cleo出身自藝術世家，媽媽是位粵劇演員，自小耳濡目染下愛上唱歌，13歲參加電台舉辦的歌唱比賽，當時以年紀最輕的參賽者身份奪得冠軍，更簽約Sony Music成為旗下歌手，跟黎明屬同一間公司，16歲推出唱片《我不是天使》，口碑不俗，更被譽為「香港宇多田光」。

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起步順風順水，但Cleo卻感吃不消。「我夢想是做歌手，卻發覺現實與理想原來有一大段距離，當時我要不斷應酬，反而唱歌的時間很少。以前我未做歌手時，每日都會花6至8小時練歌，又會跑步跳舞練氣，但做歌手時卻不需要。而且當時做現場表演時，主辦機構往往要求歌手咪嘴，根本就不能發揮。」

▲ Cleo 會自己設計課程，配合不同學生的長處及能力。（陳國峰攝）

兩年後退出娛樂圈

Cleo漸感壓力大，並覺得自己不太適合做歌手。「當時我只有16歲，難道一世都是這樣生活，於是決定跟公司解約及離開娛樂圈。」只做了兩年歌手的她，計劃重返校園，但剛遇上家中經濟出現問題，於是便要出來打工養家。「記得我見工時，老闆認得我，問我是否在做節目，經我多番解釋後他才相信。」

當時她找到一份文員工作，月薪約一萬元，為了增加收入，晚上便到電訊公司做customer service工作，假日又做其他兼職，一周開工7天。「有次我跟中學同學飯聚，他們知我要打3份工養家，就話我放棄做歌手是錯誤決定，因賺錢多及前途無限。」但她卻不認同，因很享受當下的生活。「我覺得自己可以有能力養屋企人，包括父母及公公婆婆，是十分幸運的事。而且我學歷不高，爸爸經常教我做人要不怕蝕底，更要將勤補拙。我以前做的電訊公司，同事每日cold call 30個客人，我每天會打90個call，希望爭取更多的生意。」

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20歲成為公司管理層

由於工作勤奮，Cleo每份工作都很快升職加薪，她自言最厲害的一次，是返工第二個月已加薪3成。而且她於20歲時已晉升成為公司的Marketing管理層，但就因年紀太輕，下屬並不服氣。「他們的年紀都大過我，年資又高，所以對我很抗拒，有時更不瞅不睬，但我並沒有責怪他們，反而我更勤力工作證明實力。當時網站剛開始盛行，我便自費去讀一個網站設計課程，完成後為公司製作網頁，下屬見到我如此勤力，慢慢也開始接受我了。」

Cleo工作發展理想，後來更被公司調派到馬來西亞工作，不過因遇上2008年金融海嘯，便返回香港。在這時候被唱片公司青睞，更灌錄了兩張靚聲天碟唱片，她更發現自己還是最愛音樂，於是用上3年時間考取鋼琴8級，並於2013年開設星格流行音樂學院。「其實我年輕時已有舞台經驗，加上擁有唱歌及音樂知識，很希望可以跟年輕人分享。」

學院開業之初，憑著Cleo的獨門教學法，吸引不少學生上堂，於是在翌年開分校，但營運上卻出現問題。「由於擴充後成本增加一倍，但學生數量卻追不上，當時為增加收入，便同時舉辦其他興趣班，如扭氣球班、種植盆栽班等，但生意始終沒有太大的改善。」

組專業歌唱導師團隊

她明白不能再坐以待斃，於是便開始尋求前輩意見。「我姨丈是做生意的，他叫我即時取消所有興趣班，只專心做音樂課程，更要組織一隊高質素的教學團隊，要給人專業的感覺。」Cleo重整架構後，學生人數增加，人數過千，她更不時帶領學生參加不同的比賽，至今學生已贏得接近300個獎項，故此她有歌唱界「冠軍練馬師」之稱。

▲ Cleo 是學院的星級導師，會親自教授學生唱歌技巧。（陳國峰攝）

Cleo最有名的學生，當然是《聲夢傳奇》三料冠軍Gigi。「她很勤力，學習亦相當認真，贏得冠軍絕對是實至名歸。」但她自言Gigi年紀輕輕已成名，背負着很大的壓力。「我自己是十幾歲出道做歌手，跟她情況都差不多，我會用過往的經驗跟她分享，希望可以幫到她。」

現時Cleo的音樂學院已擴充至5間分校，發展相當理想。她多年來更獲得多個獎項，包括2017「第二十一屆創意創業大獎」、2018「第三屆香港文化創意產業大獎」、2019「青年夢想實踐家大獎」、2021年「鵬程中小企青年創意創業獎」及新城電台主辦「大灣區青年女企業家」等。問到成功的原因，她說：「自己的人生不算平坦，更遇過不少困難，但我相信境隨心轉，遇到任何困難都要保持正面心態，關關難過關關過，自然可以跨過逆境，踏上成功之路。」

記者：招美寶