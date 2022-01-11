【新冠肺炎】屯門鄭任安夫人千禧小學小六生初步確診　學校停面授課及網上課兩天

▲ 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學一名學生初步確診。（校網相片）

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學今日（11日）發通告，指學校一名6年級學生初步確診，患者曾於1月6日至7日回校上課。學校按衞生防護中心的指示，必須暫停開放14天，至1月25日，徹底清潔及消毒校舍。

通告指，學校在1月12日至14日，將取消所有面授及實時網上課堂，停止所有校內活動，方便全校師生及職工進行檢測。而學校在1月13日至18日舉行的上學期學期試將會取消；另1月21日及22日之到校購買書簿活動，以及在1月22日（星期六）的興趣班及校隊訓練取消。

20歲女患者父親初步確診於屯門藥房工作，曾有國泰空少到訪或因而染疫。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩