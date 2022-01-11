【望月樓群組】20歲Sogo兼職售貨員一家四口染疫　林鄭月娥：全家人都沒有打針

▲ 有關藥房東主、妻子等一家四口染疫。（黃建輝攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，社區出現多條傳播鏈，行政長官林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前會見傳媒指，全港小學及幼稚園本周五（14日）或以前停面授課堂及校內外活動，直至農曆新年假期後，換言之提早兩周放年假。她又提到，早前因國泰空少受感染的20歲sogo兼職售貨員，其父母及弟弟也染疫。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前提及本港最新疫情，她指出由上月30日至昨日，共有354宗新冠確診個案，絕大部分屬於變種病毒Omicron。

經過當局的追蹤及基因測序分析，其中一宗涉及兼職女售貨員的個案，其父母及弟弟都確診，全家人都沒有接種新冠疫苗，當局下午會詳細交代。林鄭月娥又說，這名患者的父親在屯門開藥房，而居住在屯門的男空中服務員早前曾到過有關藥房。

林鄭月娥說，目前只剩一宗感染源頭未明的個案，涉及一名超級市場理貨員。她重申，不會放過追蹤每宗個案，尤其Omicron傳播力強，病徵不明顯，當局考慮後，針對新一波疫情採取速戰速決的策略，以免有社區爆發。

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記者：陳麗娜