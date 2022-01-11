【立會新丁】路綫溫和非無底綫　周小松：淨嗌口號無用、傾得掂才算贏

▲ 完善選舉制度下，勞聯的周小松當選勞工界立法會議員。（陳國峰攝）

近30年的勞工界經驗，港九勞工社團聯會（勞聯）的周小松幫不少行業工人建立工會，亦曾參與發動過罷工，最著名是2008年因為勞資問題，成功發動近千名機場工人罷工3小時，成功向資方施壓。但他說向來是走溫和、理性路綫，哪怕是發動罷工亦不例外，「勞資雙方仲要長遠相處，不是執笠分家產，要同佢死過。傾得掂攞到嘢返嚟才算是贏，否則淨係識嗌口號係無用的。」

▲ 。但他說向來是走溫和、理性路綫，哪怕是發動罷工亦不例外，「勞資雙方仲要長遠相處，不是執笠分家產，要同佢死過。傾得掂攞到嘢返嚟才算是贏，否則淨係識嗌口號係無用的。」（陳國峰攝）



新制下首場立法會選舉，過去多年均是自動當選的勞工界功能界別出現「4爭3」局面，周小松成功當選。他指早在9年前擔任勞顧會勞方代表時，已是行入建制，今次則是再升級，希望可以透過議員身份進一步擴大民間聲音。他說自己雖然路綫溫和，但並非無底綫，會繼續為市民、尤其是勞工界爭取利益。

1995年加入勞聯，周小松形容自己是一個「專職的工會人士」。一開始幫工人處理求助個案，之後慢慢協助不同行業建立、組織工會，更曾發動過工潮。

08年發動罷工 助地勤「成功爭取」

2008年年底，香港機場地勤服務有限公司在未有諮詢的情況下，單方面取消已推出10年的工作表現獎（相等於1個月薪金），引發員工不滿。在與資方談判破裂後，當時周小松與工聯會聯合發動近千名地勤人員成功進行3小時的預警式罷工，最終爭取到18日獎金及每人1,000元新春利市，並建立了恆常的勞資協商平台，「呢個平台係最值得珍惜嘅，（有咗呢個平台）之後勞資關係都和諧咗好多。港府都不應該視集體談判權是洪水猛獸，其實係會雙贏。」

事隔十數年，周小松仍然記得許多細節，包括如何在機場禁區安插人手、如何收放自如地發起預警式罷工、又如何果斷地與資方談判等。轟轟烈烈近千人的罷工，周小松依然形容自己是理性、有策略。

勞資長遠相處 首重「攞到嘢返嚟」

他憶述當時有工人提議要繼續罷下去，直到工人的要求完全被滿足，但周小松認為，「勞資雙方仲要長遠相處，不是執笠分家產，要同佢死過。傾得掂攞到嘢嚟來才算是贏，淨係識嗌口號無用。」

2013年，已經做了近20年工會工作的周小松，進入了勞顧會擔任勞方代表，他形容這是一個轉折，就此行入建制，一做就是8年。平台變了，但本質仍是勞資雙方協商，掀起工潮、領導罷工的經驗亦可應用。他指，有時一些走激進路綫的人士，或許大家願望是相同，但是激進並沒有換來成功，「爭取最大共識、講求平衡，你爭取到一啲法例嘅改變，可以幫到好多人。」

周小松常把溫和、理性溝通掛在嘴邊，但他認為這並非代表無底綫。他相信循序漸進，如侍產假由零到3日，之後慢慢走向5日、7日，「可以袋住先」；但如政府曾經打算以「合約工時」取代「標準工時」，他則完全反對，「根本是偷換概念，絕不會同意。」

變勞工擴音器 民間聲音傳入議會

如今踏入立法會，周小松形容是進入建制的再升級。不過他卻認為，新一屆的立法會中代表勞工聲音的議員比例仍不多，笑言是「起唔到革命，所以我嘅角色要做勞工擴音器。將民間聲音傳入議會，通達政府。」

周小松說走入議會，有許多議題想要推動，包括促成破欠基金大刀闊斧的改革、推動建立恆常失業援助制度、檢討已經沿用20年的職安健法例罰則等，「呢啲問題已經慢慢變成深層次問題。」想要入手的均是老大難問題，多年拉鋸都未能實現，他卻有信心，「中央官員都有講，希望特區政府可以將多啲資源放喺經濟民生上面。官員計數叻唔係壞事，但亦希望佢哋可以多啲體察民情。」

勞工界議席多年來，都是自動當選，在完善選舉制度下，勞工界出現4爭3局面。最終工聯會郭偉强、梁子穎及勞聯的周小松成功當選。周小松說參選原因很簡單，「立法會需要有勞聯的聲音。」

疫下航空業難捱 促善待地勤工人

多年來一直與機場地勤工人打交道，協助他們成立工會、爭取權益，周小松十分關注航空業界。新冠肺炎疫情下，港府實施清零政策，航空業遲遲難以復甦，周小松擔憂嚴厲的防疫措施會引致人才流失，認為港府應該更珍惜這一批工人。

僅靠底薪度日 倡發抗疫津貼

過去的新聞裏，周小松不少時間都是在為機場地勤工人發聲。他說從啟德機場搬遷到赤蠟角，機場的地勤工人付出了許多，香港的國際航空樞紐地位亦有他們的貢獻，因此需要關注他們的待遇。

疫情下航班大減，地勤工人大多只能領取基本的底薪勉強度日，周小松指出，愈發嚴謹的防疫措施，如兩日一檢測等令到這些工人都十分疲憊，能找到其他出路的都已經轉行，剩下的則是仍對行業有寄望的員工。他指機場三跑即將啟用，未來機場需要的工作人口將由7萬多飈升至10多萬，「可唔可以對呢班工人好啲呢？比如以獎勵形式、抗疫津貼形式鼓勵呢班人呢？」

為勞工爭取權益、幫工會發聲，勞資問題上或仍有對抗。國安法下周小松會否亦有擔憂？他指沒有這方面的擔心，強調不會被政治綁架，誓以勞工利益為先。不過他亦坦誠，過往工會與境外的工會有溝通聯絡，互相分享資訊，如今的確會「小心啲」，強調不會接受任何境外資助。



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記者：袁澍