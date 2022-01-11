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【面授課堂】教育局指停面授課為折衷辦法　楊潤雄籲家長給予子女情緒支持

社會 14:02 2022/01/11

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教育局局長楊潤雄表示，暫停面授課堂的決定不容易。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（11日）宣布，全港幼稚園及小學於本周五（14日）或之前須暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期；中學不受影響。教育局局長楊潤雄表示，決定不容易，惟Omicron疫情來勢洶洶，當局有必要加強防疫抗疫措施，形容措施是預防校園爆發疫情的折衷辦法。詳情即看：【下一頁】

16個處所列高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】，詳情即看：【下一頁】

楊潤雄今日於社交平台表示，當局有必要加強防疫抗疫措施，關心學生的健康，特別是仍未符合接種疫苗年齡的學童。他指出，幼稚園及小學學童年紀小，自理能力相對較弱，而且暫時缺乏疫苗保護，加上本港最近已出現多宗學生確診個案，相信暫停面授課堂，改以電子或其他方式在家學習，是預防校園爆發疫情的折衷辦法。

政府下調科興接種年齡到5至11歲　將安排疫苗接種隊到校打針詳情即看：【下一頁】

楊潤雄強調，學校校舍仍會維持開放，照顧有需要回校的學童。他呼籲家長留意子女的健康情況，並在情緒上給予支持，亦提醒應避免前往人多擠迫、空氣流通欠佳的地方，減低感染風險。

政府將科興疫苗接種年齡降至5歲，並會安排接種疫苗外展隊，為日常及校園生活未來復常創造有利條件。

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責任編輯：黃悅晴

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