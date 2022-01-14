【靚太安樂窩】80後夫婦買美孚單位迎接新生命　68萬裝修48年舊樓特設BB活動空間

▲ 80夫婦為迎接小生命特地購入美孚新村一個約666平方呎單位，並花68萬裝修打造理想中的家。

由搬屋、構思設計到裝修，是不少家庭為迎接小生命打造完美家居必經三部曲。80後夫婦連一隻貓原本住在約400呎窩居，因兒子出生，所以決定搬到美孚新村一個約666平方呎單位，融合個人風格及歐式復古風設計並重新裝修，親自建造理想中的安樂窩。

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女屋主Grace接受TOPick訪問時分享，由於日後會聘請工人及預留房間給兒子，加上希望整體空間較開揚及需要大量儲物位置，所以裝修後以家居設計以淺色配法式復古元素為主，並重新分配三房兩廳間隔。設計師分別在客廳及睡房增設地台及多個大型儲物櫃，廚房由L型變I型佈局，方便Grace一家日常使用習慣及增加空間享受入廚樂。

有bb後就搬屋，想做外國屋企嗰種feel，柔和大地色加復古風。只留上手地磚，其他都爆哂，細房做bb房只買IKEA兩個櫃，等個仔大咗先再執。

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Grace:最中意藝術漆牆同客廳成個色調嘅配搭

牆身顏色最能影響全屋整體感覺，Grace表示「無意中搵到好野」，更大讚藝術漆所用的植物色漿安全無味又易潔。由飯廳牆身到房內特色牆，Graz希望用色統一之餘，不同空間都有個別特色。如客飯廳以奶油色或淺灰色花紋牆身配上淺色傢俬，而主人房以灰藍色牆身配上灰色寢具等。

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裝修貼士分享: 唔好貪平，堅持自己Idea

作為新手媽媽的Grace坦言是第一次構思設計及裝修，因此大有得著，有以下心得分享:

１）淘寶貨品「一分錢一分貨」，如果價格和香港接近，特別是訂制家品，建議再三確認資料或在港訂購。

２）上牆配件如掛牆式層架等，建議在裝修完畢後，仔細量度才購入。

３）尋找設計或裝修公司時，需了解清楚該公司設計是否符合你想要的風格。Grace指有不少設計師會講出「做出嚟唔靚，色唔襯」類似說話，目的是引導買家購買現成設計的傢俬。

4) 家居每個區域應設有一個特色位，在構思其餘設計時，會更得心應手。

工程詳情：

裝修時間：3.5個月

總裝修設計費用約68萬，當中包括以下項目：基本裝修、傢俬訂造及安裝、油漆項目、藝術漆牆及淘寶用品等。

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責任編緝：張懿慧