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職場溝通有法　工作Fun享開心Share

特約 00:00 2022/01/25

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朝做晚做為兩餐，好多打工仔見同事的時間比家人還要多。與同事關係好，工作也會順利一些。建立人際關係，離不開和別人分享自己的感受和想法，但新入職或與同事不太熟悉時，應如何融入呢？職業安全健康局、衞生署及勞工處最近推出一段由林二汶配音的動畫，介紹不少傾訴貼士，大家不妨參考一下，促進與同事之間的關係，同時鞏固自己的精神健康。

足本版：按此觀看
30秒精華：按此觀看

傾訴分享助開展社交關係

主動和同事分享個人感受，能疏導情緒，有助減少抑壓，紓緩壓力，保持身心健康。雖然有些工作可Work From Home，但很多工作講求團隊合作，而非Standalone。向同事坦誠說出感受，能減少衝突，有助隊友互相扶持，亦可提升解決困難的能力，工作效率自然高。一起留意以下9招傾訴技巧！

在工作間與同事分享感受，可以帶來許多好處，例如保持身心健康、建立社交關係、增強社交支援和促進團隊合作。

1. 物色合適對象

平日工作時可先觀察同事，評估誰人值得信任，能作為分享感受的對象。

2. 選擇時機

避免在同事專注工作或忙碌的時間，可以在休息時間或午飯後等心情較為輕鬆的時候分享。

3. 面談觀察多溝通

聊天時，可觀察同事的身體語言和反應，判斷他們是否樂意了解自己的感受。

與同事分享感受時，可以挑選休息或餐後等較為輕鬆的時間。

4. 漸進而不急進

要循序漸進，不宜急於傾訴，在與同事的日常互動較多後，才逐漸分享感受。

5. 由淺入深

可以由較簡單的話題，如個人或共同興趣開始，在熟絡後則可以逐漸與同事分享較深入的個人感受。

6. 從正面話題開始

初相識時，可多分享正面或快樂的事情，過早傾訴負面的事情或感受，容易令人抗拒。

7. 忌傾盤而出

分享時要避免滔滔不絕，否則容易令同事吃不消，也可與數個同事分享，這樣既能擴闊社交網絡，也不會令某一同事感到疲於應對。

分享感受的話題可以由簡單的興趣愛好等入手，也可以分享正面、快樂的事。

8. 衡量每人的承受能力

某些話題帶有強烈的負面情緒，例如同事間的比較、對同事的負面感受、個人的煩惱或苦況等，容易令同事感到壓力，不知所措，難以回應，傾訴時要衡量每個人的承受能力。如有較複雜或強烈的負面感受，適宜尋求專業人士的協助。

9. 保持情緒穩定

避免使用粗言穢語，以免令人不安或尷尬，保持情緒穩定，有助建立良好的形象和社交關係。

只要掌握以上要訣，在職場上與同事分享感受，互相傾訴便沒有難度！

了解更多

衞生署、勞工處及職業安全健康局合作推出「精神健康職場約章」計劃，協助企業建立精神健康友善的工作環境。同時，亦推出「好心情@健康工作間」計劃，提倡關注健康飲食、體能活動、心理健康，讓僱主及僱員一同攜手打造健康、愉快的工作間。

「精神健康職場約章」計劃網站： www.mentalhealthcharter.hk
「好心情@健康工作間」計劃網站： www.joyfulhealthyworkplace.hk

（特約）

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