【望月樓群組】屯門藥房東主及女兒染Omicron 　基因排序與國泰染疫空少相同

▲ 屯門經營東亞大藥房的一家四口全部染疫。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（11日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

早前源頭不明的20歲sogo兼職售貨員（個案#12945），其父親昨日（10日）初步確診，這名父親在屯門開藥房，而居住在屯門的男空中服務員（個案#12611）早前曾到過有關藥房，行政長官林鄭月娥出席行政會議前提及，20歲sogo兼職售貨員（個案#12945），其父母及弟弟也染疫（詳情即看【下一頁】）。

張竹君表示，屯門友愛邨安定商場藥房老闆確診（個案#12966），1月1日發燒，早前國泰空少（個案#12611）12月27日去過藥房買洗頭水逗留短時間，翻看閉露電視後確定，根據理大全基因測試知道患者的女兒都是OMICRON，全基因測試同12611都是100%確定，屬相關個案，可能是在藥房傳播，會繼續跟進調查，個案#12966沒有接種疫苗。

源頭不明個案涉及20歲sogo兼職售貨員（個案#12945），其家人包括11歲弟弟亦初步確診。他就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，1月7日最後上學。患者於本月3日發燒，由父母陪同到屯門黃金海岸商場張思敏診所求醫，當時未有為其做檢測。而其45歲的媽媽則本月5日起發燒，本月7日曾經前往兩間中學，分別是屯門官立中學、馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學，為小六兒子遞交中一自行分配學位的申請表。

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記者：洪芷晴