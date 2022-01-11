【維園群組】中信證券工作再多兩人確診　分別居美孚新邨及北角楓林花園

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本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（11日）交代最新疫情進展。昨日（10日）由美國返港空姐（個案＃12676）及其母親（個案#12754）引發的「維園群組」，再多4人確診、6人初步確診，其中包括中環置地廣場DIOR女售貨員、北角中信證券職員（詳情即看【下一頁】）。

今日本港新增21宗確診個案，包括13宗輸入，8宗與輸入相關個案；當中20宗驗出有T478K或N501Y變種病毒；另有約5宗初步確診個案。

由美國返港空姐（個案＃12676）及其母親（個案#12754）引發的「維園群組」，其中一個分支的北角中信證券，再多3人確診：

52歲中信證券男職員（個案#12979），居美孚新邨，已接種2劑復必泰疫苗，（個案#12825）的家人，1月8日到檢疫中心前曾住帝逸酒店，1月9日發病；1月5日曾到四寶食堂食早餐，亦曾到大家樂、大快活買外賣。

48歲中信證券男職員（個案#12985），居北角楓林花園3期，已接種2劑復必泰疫苗，1月2日曾到中環Pure Fitness健身及翠河餐廳；1月3日到九龍灣德福商場麥當勞、百老匯，晚上到尖沙咀CLUB ONE會所參加公司晚宴；1月4日中午曾到利苑2樓工聯會醫療中心做針疚；1月4日及5日傍晚到北角fitness 24健身，曾使用更衣室；1月5日下午4時到元氣壽司進食；1月6日檢測呈陰性，並到訪北角堡壘街百佳；1月8日前往檢疫中心。張竹君相信北角中信證券出現爆發的情況。

16歲女學生（個案#12982），在1月8日到檢疫中心，屬於71歲女婦居北角富麗花園（#12913）的家人，已打兩針復必泰，就讀嘉諾撒聖方濟各書院，曾在天后補習 。

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記者：陳麗娜