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【洪為民群組】37歲確診者曾到「私竇」聚會　其中5人再去洪為民派對

社會 17:17 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 升中面試 小一派位 張天賦 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（11日）交代最新疫情進展。本港今日新增21宗確診個案，包括13宗輸入個案和8宗與輸入個案相關。

早前曾出席1月3日「洪門宴」的43歲女子榮源茶行太子女王詩雅，在出席生日宴前，曾與4名朋友在干諾道西115號飲聚會。張竹君今日在記者會上更正地點，指有關地點為干諾道西155號，當局早前已場視察，場地為私人地方，除了上述5人外，也另有7至8人同場，有關人士已被送往檢疫中心。張續指，當中有5人曾到過洪為民生日派對。

張竹君表示，當局須要視乎上址是否屬於表列處所，若屬餐廳，曾到上址的人士需要強檢，惟現時已明得知單位並非餐廳，故其整棟大廈會納入強檢公告。她又指上址為一個私人地方，主要用作招呼朋友開會、「食飯、飲嘢」：

相信當時他們都不會戴口罩或者好嚴謹，所以當時在場的人士都是緊密接觸者。

最新熱門影片:【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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