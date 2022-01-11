【霍家爭產】霍英東遺產爭奪案重開　庭上披露2012年霍英東遺產約有113億

▲ 霍震寰。（林宇翔攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產爭奪案，早於2012年原達成和解，惟長房3名子女就價值約76億人民幣(折約97億港元)的南沙發展項目權益提出爭議，最終法庭批准重啟案件，聆訊今(11日)於高等法院進行。代表長房女兒霍麗娜的資深大律師余若海開案陳詞時指，霍震寰於2012年與前特首董建華會面時，對話內容提及當時霍家遺產約有113億元。余又指，霍英東早年因政治問題而被迫淡出香港地產巿場，遂以3億元購入南沙地皮發展，藉以重投地產巿場，余指霍震寰一方稱南沙項目屬慈善用途說法並不正確。

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3宗案件原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括3房成員，家族公司霍興業堂置業有限公司、霍氏基金有限公司、霍英東基金有限公司、香港按揭證券有限公司、獲多寶有限公司、有榮有限公司、Beaulieu Enterprises Limited、 Fully Development Limited、Hom Fu Lee Company Limited、Onway Success Company Limited 及Pacific Islands Shipbuilding Company Limited。

案件預計審訊60天，惟法官指預計處理證供需時72天，各方結案陳詞需時約10天，各方開案陳詞約5天，預計下周一（17日）先由霍震宇作供。

本案關鍵為家族私人公司有榮有限公司持有1股的回購權，當中涉及南沙項目權益的價值，各方就權益價值未能取得共識，雙方將傳召專家作出評估。

代表霍麗娜的資深大律師余若海先進行開案陳詞，余指霍英東於2006年10月去世，終年83歲。根據福布斯全球富豪排行榜，2006年2月霍英東排行181，當時的財產達37億美元（折約289億港元）。根據霍震寰於2012年與前特首董建華的對話記錄，當時提及霍英東遺產共有113億，包括資產27億、70億來自霍英東基金及離岸基金16億，並於2000至2006年期間向霍英東銘源發展有限公司注入35.2億，作為投資南沙項目。

余指，根據冷夏著作《霍英東傳》內容，霍英東涉觸地產界，惟後來受英美封殺而賤賣星光行，基於政治理由而被迫淡出香港地產巿場。余指霍英東因此投資南沙項目，藉以重投地產巿場。

余引述《霍英東傳》內容指提及建設南沙事宜，霍英東認為須講求社會經濟效益。余指，霍霍寰一方指父親投資南沙項目是為公益，其說法並不正確。余又指，加上霍英東當時因政治原因被迫淡出香港地產巿場，遂於96年以3億元購入南沙地皮，認為是重投地產巿場的好機會。

余引述《霍英東傳》指，霍英東希望投資10億，「望基金企業化，生生不息，發展商品、客貨運等」，最終與內地政府簽訂合作協議，並購入面積900萬平方米的南沙地皮。

余指霍霍寰於2011年12月於基金會議上曾向其他兄弟姊妹提及，「父親覺得南沙攞3億入嚟，可以買咁大幅地，係難得機會，當時番禺基金及有榮一齊做」。余指，霍震寰另於2012年會議中亦提及，「以前父親失去咗個機會，南沙買一幅地，將來再翻身」。

余指，霍英東以有榮發展南沙項目，並注資到霍英東銘源發展有限公司用作發展南沙項目。余續指出，有榮由霍興業堂持有，其中3股由長房3兄弟持有。97年4月，有榮有限公司1股轉到霍英東基金有限公司，並由霍英東基金向有榮提供免息貸款。余指該1股仍可行使，而根據會計資料，截至2007年，該股回購價約值23億。

聆訊下午續。

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記者：林育慧