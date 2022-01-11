【停止面授】憂上網課坐不定成績下滑影響呈分試 媽媽擬請假陪上課：簡直是折磨

▲ 停止面授課程，最苦還是在職媽媽。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，社區出現多條傳播鏈，行政長官林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前會見傳媒指，全港小學及幼稚園本周五（14日）或以前停面授課堂及校內外活動，直至農曆新年假期。由於事出突然，暫時停止面授課程打亂不少在職媽媽的計劃，有媽媽已經迅速在社交群組為子女尋找托管姨姨，也有媽媽擔心子女在家上網課坐不定，導致成績下滑，考慮向公司請假在家做「直升機家長」陪兒子上課。

幼稚園及小學停止面授課程的消息出來後，令在職媽媽大感頭痛。不少在職媽媽已陸續在各大社交群組聘請托管姨姨，幫忙短暫看管子女。有子女現時就讀K2的家長表示，兒子於K1時已幾乎沒有上過面授課堂，接近全個學期都是上ZOOM網課，非常影響進度：

你期望一個4歲小朋友單靠望住個芒，就可以坐定定聽書？根本都學唔到嘢。全職媽媽都可以在家自己教功課，雙職家長真係頭都大埋！

不過她表示，為了子女健康著想，停止面授課堂都是別無選擇，但直言政府可以有更好安排：「唔好講支援，淨係預早通知都做唔好。3日前澄清無停課意向，3日後話停就停，雙職家長唔使安排？」

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媽媽考慮請假陪上課

劉太的兒子今年正就讀小五，停止面授課堂的消息公布後，她說明白停止面授課程是有利於學生的健康，「沒有甚麼比小朋友的健康更加重要」，但由於兒子未來幾個月即將考第一次呈分試，是升中的關鍵，她同時感到很矛盾，正考慮是否向公司申請放年假，在家做「直升機家長」陪兒子上課。

劉太續稱，小三、小四經歷漫長的網上面授課堂，「已經唔想再經歷第三次，真係好頭痛、好激氣！」她指，家中實在太多誘惑，即使已經將房間清空只留下上課的用品，兒子仍然不時會走神，有時更索性躺在床上上課，令她相當激心。

試過返工期間，突然間接到老師打來的電話，投訴話點名阿仔答問題，話不停叫名都無回應，後來才發現他們用電腦、ipad上課，上上下課會不自覺地打開Youtube，自顧自在睇Youtube，老師在電腦另外一邊上課，好難睇到全班學生，上完課問他學咗D乜，他根本好似發夢！至少係學校，他唔敢瞌眼睡呀！

她稱，兒子的學習成績原本還跟得上進度，但小三、小四網上課堂後，成績明顯出現大下滑，「小朋友好難自覺坐在電腦前上4個小時課，停止面授對於返工的媽媽來講，簡直是地獄般折磨呀！」她只希望第5波疫情快點過去，農曆新年假後恢復面授課程，讓學生回到學校過集體生活。

責任編輯：王明芳