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【師傅愛你】七仙羽預算新年派6位數字利是　與譚仔姐姐齊盼與《造星》女團合作

娛樂 15:30 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 升中面試 小一派位 張天賦 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「七師傅」七仙羽與譚仔女聲合唱團隊長兼大埔超級城店店長玲玲姐，以及副隊長兼天水圍天盛店副店長彩燕姐，穿上傳統漁民造型服飾上陣拍譚仔宣傳海報。

因為是次廣告以「鮮」為題，當中與七仙羽的「仙」字同音，所以七師傅為廣告改名為「七鮮羽」配合，並身穿紅噹噹的小鳳仙套裝示人。

一向長長秀髮的七師傅還換上春麗髮髻，造型相當有新鮮感兼減齡，散發「少女感」的仙氣。

其實七師傅自綜藝節目爆紅後已成商演界寵兒，加上忙於拍賀年節目《七福星》，以及碰上聖誕及農曆新年旺季，工作檔期排到滿滿。

所以為遷就七師傅的檔期，整個廣告拍攝在凌晨3時進行，於早上7點完成，七師傅犧牲休息時間馬拉松式連環工作28小時，拍攝時攝影師更讚她是女超人。

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連踩28小時盟工

七師傅今次連踩28小時馬拉松工作是破了她入行以來開工最長時間，所以化妝等待埋位時，即閉目養神小休，但在鏡頭前即精力十足自動波擺出仙氣甫士。

廣告今次表達了七師傅的新鮮靈氣氣質，製作團隊更大讚她狀態好好，七師傅表示：「師傅除了愛你，也愛工作，當工作機遇來找你的時候要把握，平時有做開運動，養生多年，加上我年紀後生，大家不用擔心師傅。」

完成拍攝後，七師傅相當識做，向20多名工作人員大派利是，表示：「很感激整個製作團隊很遷就我，就算凌晨也肯開工，希望大家利利是是。新年快到，我更預備了6位數字利是，最緊要虎年行大運，小小心意、師傅愛你。」

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盼與ViuTV女團合作

此外，譚仔女聲合唱團（譚仔女團）隊長玲玲姐和副隊長彩燕姐在廣告中以傳統漁民造型示人，凸顯新產品的「鮮」味。

二人均表示與七師傅合作很好玩，玲玲姐表示：「之前未有想過可以與林家謙唱歌拍MV，到今次同七師傅一齊拍廣告，令我覺得做譚仔姐姐可以好多突破，有無限可能性，之前從來沒有想過。」

副隊長彩燕姐亦對譚仔女團出道甚有期望，她說：「作為譚仔女團一員，已與林家謙和七師傅合作，希望可以與更多人合作，好似全民造星新女團誕生，如果有機會可以同她們合作就好了，可以與年輕人唱歌跳舞，都應該好好玩。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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