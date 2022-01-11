【新冠肺炎】餐飲業估算禁晚市堂食等合共損失近50億　聯署要求業主減租及取消冷管費

▲ 本港爆發第五波疫情，港府於上周五 ( 7日 ) 起收緊防疫措施，包括禁晚市堂食及減少日間堂食每枱座位數。(陳永康攝)

本港爆發第五波疫情，港府於上周五 ( 7日 ) 起收緊防疫措施，包括禁晚市堂食及減少日間堂食每枱座位數，而酒吧等處所亦需關閉14天。6個餐飲商會估算，就本月7日至20日期間取消之酒席及餐飲預訂，生意額已近50億，若港府不能於本月20日後即時放寬現有嚴緊措施，食肆將錯失餐飲農曆新年的黃金檔期，市道將步入寒冬。

現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會及香港飲食業聯合總會， 6個餐飲商會的主席及代表聯署，今早發公開信指，若港府不能於本月20日後即時放寬現有嚴緊措施，臨近歲晚，食肆將錯失餐飲黃金檔期，大量團年飯、婚宴、春茗訂單將取消，屆時將很多食肆不能繼續經營下去，並連累到21萬餐飲從業員的生計，令整體消費市道步入寒冬，對商場及商舖業主也一定構成沉重影響。

他們向各大地產商及小業主、政府屬下的相關產業等，要求減租及取消冷管費，協助餐飲租戶渡過這段艱難的日子。信件內容如下：

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記者：洪芷晴