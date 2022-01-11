【MIRROR成員】當鏡仔+《華燈初上》遇上《千與千尋》　LOEWE爆賣系列全線睇【內附多圖】

▲ 西班牙皮具品牌LOEWE與日本動畫大師宮崎駿合作推出《千與千尋》系列，再度掀起熱話。

去年西班牙皮具品牌LOEWE與日本動畫大師宮崎駿合作推出《龍貓》系列，一推出立即被秒殺，可見宮崎駿的金漆招牌有著點石成金的功力，一年過去，今次剛剛新上架的來到《千與千尋》，看看這一齣在獲得308億日圓票房收入的動畫變身成手袋和服裝後，聲勢會否更勝《龍貓》？

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都是新冠疫情惹的禍﹗話說一場世紀疫情，令全球旅遊業遭受重創，日本當然仍首當其衝。

日本動畫大師宮崎駿策劃的「三鷹之森吉卜力美術館」，也因客量過少而面臨財政困難，更糟糕的是，連日常維修費用都未能負擔，原來早於去年7月，官方已於網絡發起資助募捐，原訂目標鎖定1,000萬日圓，叫人欣喜的是短短一日累積所得的捐款已超過目標，雖可解一時燃眉之急，但仍需覓得大金主幫忙才得逃過倒閉厄運！

到了去年年尾「白武士」終於現身，白武士的身份正是去年初才跟《親貓》聯乘的西班牙皮具品牌LOEWE，品牌的基金會對外宣布將與吉卜力美術館進行為期3年的合作與資金贊助」，以助對方渡過難關，亦即是說未來3年，品牌與宮崎駿旗下的動畫系列產品將會陸續有來，所以這一次找上《千與千尋》絕對不感到意外呢﹗

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還記得動畫面世時，宮崎駿曾經說：「《千與千尋》是獻給 10 歲小朋友們的故事。」背後的潛台詞是說上映日期是2001年，電影內10歲的千尋是1991年出生，正是日本經濟泡沫化的那一年，千尋投射的正是成長於90年代經濟蕭條期下，年輕一代面對未來感到迷失與不安。

所以千尋不停向無臉男問到：

你是從哪裡來的........，這些片斷都圍繞著我們從哪裡來？我們是誰？我們要往哪裏去？

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整部電影利用大量的隱喻來表現日本的迷失。

當然，事過境遷，今天日本人面對的、甚至全球的社會環境又是另一回事，但當用上以《千與千尋》電影內角色包裝下的Puzzle Bag、Amazona bag、甚至穿起白龍tee時，大家可又會想到其實瑰麗的背後，殿堂動畫大師宮崎駿想表達的是甚麼的一回事？

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記者：何偉雄