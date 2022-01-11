【新冠肺炎】15議員向特首發聯署信　倡「安心出行」實名制兼加入定位追蹤

▲ 15名立法會議員今日向特首林鄭月娥發聯署信，要求政府將「安心出行」實名制並加入定位服務。（經濟日報資料圖片）

15名立法會議員今日向特首林鄭月娥發聯署信，要求政府將「安心出行」實名制，同時加入定位服務，自動記錄個人行程，並實時自動上載政府中央數據庫，盼下月底配合「疫苗氣泡」推行。

參與聯署的15個議員，分別是新民黨容海恩、黎棟國、陳家珮和李梓敬，實政圓桌田北辰、教聯會鄧飛，以及謝偉俊、何君堯、周文港、林智遠、林筱魯、邱達根、張欣宇、劉智鵬和嚴剛 。

他們在聯署信中指出，「安心出行」實名制完全可行，建議與「智方便」及「香港健康碼」的數碼身份認證互通；又希望加入定位服務，自動記錄個人行程，杜絕部分市民欠缺自律，用截圖、偽冒程式等情況。

他們又建議，政府建立一個加密的中央數據庫，程式實時自動上載所儲存的行程記錄，當局可透過數據庫追蹤未按檢疫要求的人士；同時可加入類似「健康碼」的的顏色警示功能，指定處所可拒絕持有「黃碼」或「紅碼」人士進入。

此外，他們又建議，衞生防護中心接載密切接觸者的時候，派發附有追踪功能的智能手帶予其家居接觸者，即時限制他們外出及實施4天家居隔離；又要求在住所進行自我醫學監察的機組人員，必須配帶電子手環，讓當局追踪其位置及確保他們不會外出。

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責任編輯：胡偉明