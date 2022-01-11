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【一國兩制】徐澤稱香港民主發展　必須由中央主導

政治 15:49 2022/01/11

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徐澤指，香港民主發展必須由中央主導。（影片截圖）

全國港澳研究會會長徐澤今日在一個研究會上稱，香港民主發展，必須由中央主導，是因為中央擁有，特區制度決定權的原則。

徐澤表示，中央按憲法及《基本法》，對香港行使全面管治權，建立健全維護國家及香港安全的法律制度及執行機制，明確了議員資格及宣誓規矩，也完善了香港選舉制度，落實愛國者治港，成功推動香港局勢由亂到治，推動民主發展重回正軌。

他續指，如香港民主制度，是不能有效保障愛國者治港，會是必亂無疑，又稱過去幾年的亂象，根本原因是香港在重大政治法律問題上，欠缺共識，特別是執行《基本法》的推份者及所謂社會精英，對一國兩制存在偏見及誤解為反中亂港勢力，提供思想武器。

徐澤又提到，香港享有高度自治權，包括行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權，但對中央有責任關係，最大責任關係就是，行政長官必須執行《基本法》，及依照《基本法》適用於特區的其他法律，對中央負責，強調中央作為授權者，對特區的高度自治權具有監督權。

全國港澳研究會副會長王振民則稱，香港民主是由中央主導，但不會採取內地模式，不會內地化，而在一國兩制下，香港的民主制度也不會西式，而是全新的港式資本主義民主制度，強調走香港特色的民主發展之路，才是光明大道。

今次的一國兩制下香港的民主發展研究會，在北京、澳門均設有會場，而香港嘉賓則以綫上方式參與。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳宛彤

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