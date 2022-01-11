【異搜店】何廣沛感謝林漪娸幫忙入戲　網民推測殺阿信父親5大嫌疑人物

▲ 《異搜店》

TVB劇《異搜店》已播至最後一周，即將大結局，單元故事重點亦落回主角阿信（何廣沛飾）身上，故事複雜性亦比對上三個單元為高。對舊物有異常感應的阿信，這次感應到的是一條會在街上游水的錦鯉，相關幻象更與一幅名為「春江錦鯉圖」的畫作有關。

昨晚（1月10日）《異搜店》重點場面是阿信在Joey（陳曉華飾）幫忙下，得悉母親阿嫦（林漪娸飾）多年來一直瞞著自己拜祭亡父阿仁（鄭啟泰飾），阿嫦拜阿仁期間更自責害死亡夫。

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何廣沛演出有層次感

氣極的阿信先是一臉木訥兼死心的質問母親，阿嫦與舅父仔阿勝（曹永廉飾）則全程表現心虛又驚青；之後阿信愈講愈激動，在劇中一直呆呆鈍鈍的他突然口若懸河兼眼泛淚光對母親表達失望。之後阿信見到阿嫦痛苦自責和盤托出往事後，即回復溫柔兼與母親和解，場面感人。

由於何廣沛演出有層次感，兼者恰到好處，獲網民大讚演技有進步：「其實做得好好，扮傻仔入型入格，真係想打佢」、「何廣沛有進步，有留意聲線，頭先發火都冇以前咁尖聲」。

對於網民正評，何廣沛接受訪問笑謂：「我都有留意討論區嘅Feedback，見到有唔少肯定我會多番啲信心。呢部劇正如觀眾所見，有好多好好戲嘅綠葉，喺呢個陣容下，我同陳曉華相對地可以放鬆啲，因為只要跟住前輩個flow，佢哋就會帶到我哋有進步。尋晚場戲，漪娸姐好好戲，所以帶動咗我好多。」

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阿信鯉魚精托世？

與漪娸姐有大量對手戲的廣沛，坦言劇外都覺得對方很有「媽咪感」：「漪娸姐劇內劇外對我都好似媽咪咁，佢好有耐性，鏡頭以外亦都好投入媽咪嘅角色，佢會同我分享佢帶嚟嘅生果，喺休息時間一齊食，我覺得休息時間培養關係真係好重要，因為咁樣會令我冇咁緊張，更易代入到母子嘅關係 」

雖然昨晚情節看似真相已水落石出，但心水清的網民依然覺得事有蹺蹊，紛紛留言揣測真相：「每單都同玲姐有關，唔通玲姐殺咗男主老豆」、「阿信累死阿爸，佢阿媽唔想個仔自責就話係自己害死？」、「間鋪係棠哥（李成昌飾）燒嘅？」、「全屋滅火筒有玄機」、「阿信搞到火燭害死自己阿爸？」等。

網民並推測出5大嫌疑人物：堂哥、信媽、舅父仔阿勝、阿信以及玲姐，更有網民發揮創作力，指阿信可能是鯉魚精托世，並會與陳曉華發展「宿世奇緣」。

除曲折離奇的「唧牙膏」式揭示真相手法贏得網民歡心外，劇中男、女主角的造型亦大受好評，並讚劇組在服裝方面花了不少心思，對此廣沛坦言事前與曉華有在造型上特別夾過：「尤其當我哋感情愈嚟愈好時，我哋連顏色都會襯吓，希望觀眾感覺個畫面和諧啲，好多謝大家見到我哋嘅心思。」

添勝自稱害死敬仁

今晚（1月11日）《異搜店》劇情講玉玲為志恆的官非張羅，志恆卻拒絕其幫助，令玉玲傷心不已。

至於德信與祖儀希望從舊聞資料找出敬仁之死的經過，期間發現一幅錦鯉圖，德信更見錦鯉幻象從圖中躍出。德信跟着錦鯉追出，二人路上巧遇忠伯並送他回家。德信在忠伯家看到水漬，隨即發現一張敬仁與忠伯等人的舊照。

忠伯對敬仁的離世非常自責，怎料添勝及後也自稱有份害死敬仁……