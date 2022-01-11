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【在家工作】私隱公署員工今日起輪替在家工作　熱線電郵等查詢或投訴服務維持正常

社會 15:53 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 升中面試 小一派位 張天賦 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

私隱公署公布，考慮到疫情最新發展，公署今日起作出特別工作安排，員工將以輪替方式交替在家工作。（經濟日報資料圖片）

新冠變種病毒持續蔓延，行政長官林鄭月娥今早（11日）在行會前見記者，提到不少企業都實施在家工作，認為公務員如不屬於核心抗疫人士，又適宜在家工作，已經知會首長可以安排在家工作。詳情請見【下一頁

私隱公署公布，考慮到疫情最新發展，公署今日起作出特別工作安排，員工將以輪替方式交替在家工作，有關安排會每周作出檢視，確保私隱公署繼續維持正常服務；而所有服務，包括櫃枱服務、有關「起底」查詢或投訴熱線、傳真或電郵，以及網上服務等將繼續維持正常。 至於公眾講座、專業研習班及研討會將會以網上形式進行。

公署指，為保持社交距離，呼籲市民盡量利用電話、郵寄或網上服務等方式，向私隱公署作出查詢或投訴；又稱特別工作安排下，公署處理投訴及查詢所需的時間可能會較平常為長，期間標準服務承諾將不適用，私隱公署對此表示歉意。 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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