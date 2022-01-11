【世貿火警】消防處指世貿承辦商關閉消防裝置涉不當行為　8道防煙門出現損壞

▲ 銅鑼灣世貿中心上月15日發生三級火。(資料圖片)

銅鑼灣世貿中心上月15日發生三級火，而涉事商場因進行翻新工程而關閉部分樓層的消防裝置。消防處指，初步調查顯示，承辦商涉嫌在關閉有關消防裝置方面有不當行為，會按既定程序跟進有關個案。

消防處指，人員在火警當日的滅火行動中，曾發現世貿中心若干樓層有防煙門被楔開的情況，並於翌日的消防安全巡查中，處方發現世貿中心的防煙門均已關閉妥當。另外，處方巡查亦發現世貿中心共有8道防煙門損壞，分別位於P2、P3、14、19、20及25樓層。



就相關承辦商在早前關閉P1至P5樓層部分消防裝置有否違反相關程序一事，處方稱初步調查工作已完成，調查結果顯示，該承辦商涉嫌在關閉有關消防裝置方面有不當行為，將會按既定程序跟進有關個案。

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責任編輯：蘇文軒