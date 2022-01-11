【初步確診】竹篙灣檢疫中心女保安初步確診　居於屯門寶田邨

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（11日）交代最新疫情進展。本港今日新增21宗確診個案，包括13宗輸入個案及8宗與輸入個案相關；同日錄得至少5宗初步確診個案，包括：

居大埔美新大廈患者

40歲男患者已打兩針復必泰，於艾奕康工程顧問股份有限公司工作，1月7日已入住檢疫中心，1月9日出現喉嚨痛，10日檢測結果呈陽性，1月4日曾到日出康城地盤巡視，另曾在1月5日到佐敦明珠廣場做培訓

竹篙灣檢疫中心保安員

51歲女子，竹篙灣檢疫中心做保安員，患者已打兩針科興，居於屯門寶田邨，平日會到屯門市中心。她在1月10日的檢測結果初步陽性，平日的工作主要是派發物資，曾接獲檢疫人士的行李；當局正追查是否有其他緊密接觸者，或是否在工作時受到感染，工作時間為朝9晚9，曾在貨櫃倉進食

20歲SOGO兼職售貨員兩名家人初步確診

女患者11歲的弟弟就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，最後上學日為1月7日，他在1月3日發燒，由母親陪同弟弟到屯門黃金海岸商場張思敏診所求醫

居安寧花園患者

在SOGO地下YSL工作，最後上班日為1月4日，平日在倉庫工作並於裡面食飯，當中另有數名職員，與在屯門藥房工作、SOGO兼職售貨員的20歲女患者不認識，患者的家人包括44歲印傭（個案#12903）、32歲女士（個案#12969）、3歲男少主（個案#12916）均為確診人士

張竹君表示，近日有不少個案是在屯門居住或生活，當局相信屯門有隱性傳播鏈，將增設檢測中心及流動採樣站。即看：【下一頁】

最新影片：【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴 呼吸科醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩