【食物安全】旺角食肆魚蛋樣本含甲基汞　攝取過量汞或影響胎兒腦部發育

▲ 旺角西洋菜街150號地下章記香港仔魚蛋王魚蛋樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。（資料圖片）

食安中心今日（11日）公布，一個散裝魚蛋樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從旺角西洋菜街150號地下章記香港仔魚蛋王抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含百萬分之0.2的甲基汞。經風險評估後，中心認為如長期食用相關複合食品，其金屬含量或會影響健康。

發言人表示，中心已知會涉事食肆上述違規情況，並要求它們停售有關產品。

魚類中的汞主要為甲基汞。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦和計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。



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記者：黃穎津