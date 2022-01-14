【救回一命】女子搭的士欲赴江邊跳橋輕生　司機鎖車門兜風開解半小時救一命

▲ 女子搭的士欲赴江邊跳橋輕生，司機鎖車門兜風開解半小時救一命。

一個細心舉動拯救了一條寶貴生命。內地有位的士司機日前接載了一名面容憔悴的女乘客，對方支付車資後拒絕找續，司機頓覺有異，一問之下得知女乘客有輕生念頭，於是立即鎖上車門，並載著女乘客「遊車河」，最終花了30分鐘，成功令對方打消自殺念頭。

根據內地媒體報道，來自四川的的士司機程林在本月2日接載到一名年約30歲的女乘客，她上車後表示要到嘉陵江大橋，一到橋頭時便要求下車，並支付100元人民幣（約港幣122元），還拒絕找續。

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▲ 從車Cam片可見，司機鎖上車門後，女乘客沒有做出激烈反抗，反而是無力地坐在座位上。（網上圖片）

司機注意到女乘客精神恍惚，還選擇在江邊的大橋下車，察覺不對勁後趕緊詢問她怎麼了，沒想到對方竟表示想跳江，並準備下車，司機聽罷立即鎖上車門，把車駛離大橋。

隨後司機載著女乘客四處繞行，從談話中得知原來她的家人身患重病，讓她身心不堪負荷，從而萌生自殺念頭。司機又得知女乘客家中還有父母和子女，遂借此開解、勸說對方，經過30分鐘，終於令女乘客放棄輕生的念頭。

女乘客下車時，司機本想退回全數車資，但她堅決不收，並表示「如果不是你，我就做傻事了」。事後，司機任職的公司得知事件後，亦對司機加以表揚。

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責任編輯：羅嘉欣