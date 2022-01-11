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【職業培訓】九巴開學院招新血　做車長要學情緒管理

社會 16:31 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 升中面試 小一派位 張天賦 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

九巴開學院招新血。（九巴圖片）

九巴宣布成立KMB Academy，提供「九巴巴士維修證書課程」及「專利公共巴士駕駛證書課程」，課程分別獲資歷架構第二及第三級認可，是本港首次有巴士相關課程獲資歷認可。

「九巴巴士維修證書課程」屬資歷架構裡的第二級別，畢業學員會獲受聘為半熟練技工。凡年滿19歲或以上、完成中學課程或具有同等資歷者均可報讀「巴士維修證書課程」。課程為期2年，學員須接受首24日的入職訓練，學習機械操作、工業安全知識和基本技術訓練，包括引擎、傳動、底盤、電器和空調，再於車廠進行在職訓練。

「專利公共巴士駕駛證書課程」屬資歷架構下第三級別，訓練期內，除了專營巴士駕駛訓練，學員亦須接受路線駕駛訓練、車型訓練、防衛性駕駛訓練、乘客服務、情緒管理，以及運輸署的公共巴士司機職前課程等。

學員畢業前須接受模擬執勤評核，導師會根據學員的表現，通過評核，達到九巴的標準後，才正式成為車長。

凡年滿21歲、持有有效香港駕駛執照第1或1A類別滿一年或以上，或持有有效香港駕駛執照第10、10A、17類別的其中一種，並具良好駕駛紀錄，即可報讀。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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