【超市大搜查】《LDK》12款人氣保濕精華比拼　3款精華保濕力強勁奪A級【附完整名單】

▲ 12款保濕精華比拼。

護膚產品都特別關注護膚品的保濕力，所以市面上有不少價格合理的優秀保濕產品。《LDK》對12款日本熱銷、人氣保濕精華進行3種測試，含括：保濕力、成分檢查及使用感，希望找出最全面的保濕精華，並作出評分。

是次《LDK》搜羅的12款保濕精華，包括不少本港都有售的產品，如「La Roche Posay」、「Cosme Decorte」、「Innisfree」、「CNP Laboratory」、「LITS」等。

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評測準則（以保濕力佔比最高）：

保濕力：將美容精華塗抹在皮膚上，並比較塗抹前後的皮膚水分值。

成分：由專家對成分進行分類及評估，例如成分含量及活性成分。

使用感：利用皺紙測試精華黏膩度。將精華塗抹在手背後，等待1分鐘，然後將其壓在皺紙上，計算貼上的皺紙數。

評測結果：

LDK表示本次測試的產品綜合得分較高，12款產品有10款表現均合格。而保濕力奪A級的保濕精華更有3款，分別是「SAM’U PH安瓶保濕精華」及奪得「Best buy」的「松本清Permeative treatment serum」及「La Roche Posay抗敏修護極效精華」。

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使用保濕精華小貼士

LDK提到，使用精華時可取適量放於掌心，利用體溫加熱，再塗抹上肌膚，用手按壓會更有效吸收。

部份人或有多種肌膚問題，例如想去斑、去皺、縮毛孔等，但LDK指，不建議同時使用多款精華產品。如果產品屬同一品牌，或沒有問題，但如果是不同品牌，就可能會抵消掉產品效果。所以建議，如需使用多款精華，建議每日最多使用2款。

責任編輯：楊宛茜