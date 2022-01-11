【末日先鋒】張繼聰中年有火回歸樂壇　謝安琪放閃鍾意丈夫幸福肥

▲ 張繼聰重返樂壇推出新歌《末日先鋒》。

今天（1月11日）是阿聰張繼聰（Louis）的42歲生日，太太謝安琪（Kay）在個人社交網上載夫婦合照，寫道：「聰，你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥﹗Happy Birthday，琪 2022年1月11日。」十分溫馨。

此外，阿聰繼去年7月發布單曲《David Harleyson》後，趁今天生日推出新歌《末日先鋒》。

▲ 謝安琪上載夫婦合照祝丈夫張繼聰生日快樂。（取自facebook）

Louis透露，計劃於今年發布一系列新歌，更會於4月舉行演唱會，《末日先鋒》作為頭炮，是首upbeat又帶punk味道的作品，以電影《Mad Max》系列的狂野精神為背景，由Louis唱出在人生的中場，仍不妨保持瘋狂的心，將「瘋狂」化為力量，繼續「有火」地面對人生路上的各種事情。

為《末日先鋒》填詞的小克，更以本曲寄語新一代的音樂人不妨瘋癲一點、放肆一點，燃燒內心的創作火焰。

阿聰回歸樂壇



雖然Louis在去年曾發佈歌曲《David Harleyson》，但那次屬純玩票性質，以紀錄自己玩電單車的「中佬」心態為主。

而Louis亦曾想過專心一意當演員，但近年心態卻有轉變，找到題材適合現在這年紀的心態去寫，於是有了「復出樂壇」的想法。Louis笑言，今次是抱著輕鬆又享受的心態再次加入樂壇，將自己當成新人。

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用音樂帶出能量

今次《末日先鋒》是首充滿活力的歌曲，他表示因為希望樂迷能在這3分多鐘裡得到娛樂。

阿聰指，畢竟面對疫情的時日已久，盼用音樂為大家帶來能量：「這首歌有『復古』風格，與我們這些『vintage』歌手的年紀較為配合，我認為中年人不一定要有中年危機，或是感到疑惑、乏力，中年人都應該要有火。」

正因如此，張繼聰選擇了在生日這天反轉傳統，以新歌作禮物送給大家，希望贈予樂迷歡樂。

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創作路上要保持瘋狂

《末日先鋒》由張繼聰親自作曲，最初的創作理念是寫些現場表演時可帶動氣氛的快歌，內心浮現的想法是自己在人生的路上走到這階段，如果將現時的心態比喻做一輛開始變舊的汽車，那只要入滿油仍然可很有力地向前駛。

隨後Louis 請來與自己合作多年的小克填詞，小克就建議用《Mad Max》這大受歡迎的電影系列去作為故事背景，以「開車」、「飛車」這些題材去展現Louis的創作理念：創作路上要保持瘋狂的心，在任何年紀都可以將瘋狂化成一份力量，去面對生命裡遇到的所有事。



同時，Louis認為新一代的歌手都很厲害，因為他們在這兩年間，令到很多樂迷都重新留意廣東歌，他們亦為Louis帶來鼓勵，可以繼續做廣東歌，要用心去做，就是因為對年輕歌手的欣賞，令Louis覺得自己更要努力。

他亦認為，香港樂壇可以更廣闊：「中年人也有屬於他們的愛情世界和喜怒哀樂，他們的心聲就由我這個『中佬』去唱出吧！」