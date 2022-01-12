【校長專訪】中三女生以結婚生仔拎綜援為生存目標　林泳施校長一招引導尋回人生方向

林泳施校長早前參選立法會教育界功能界別選舉，雖則落敗，卻令她與群育學校得到大眾的注視。自言被同行視為二等校長，全因她來自群育學校、新上任又年輕、學生只有百多人。「我做校長都被人這樣label，我的學生一樣被label，我一定要咬緊牙關做好這間學校。」別看她身形嬌小，其執行力與手法絕對比想像中來得強勢，也許是這股魄力，無懼到處碰壁，在短短三數年間，將一間只有三、四十名學生的學校，提升至如今百多人，重點是師生一片和諧開心。

群育學校是特殊學校的一種，主要服務有情緒和行為問題的學生，女校瑪利灣學校便是其一。林泳施校長直言：「教育最美麗的事情，是接納不同的學生。不同學校都有不同功能，大家要互相尊重。」她記得某次在外國交流時，看到一張第三世界小朋友執垃圾的照片，某人一句「there is no away」讓她極之震撼。「別以為垃圾扔了就沒有，垃圾仍然存在。別以為問題學生不存在於你學校，就解決了問題。」為問題學生尋回人生方向，才是真正解決問題之道。

▲ 林校長着重情緒管理，包括了解自身感受、理性溝通和在逆境中保持正面3大元素。（受訪者提供）

人生有選擇

對於坊間認為群育學校的學生無規無矩，踏入第三年擔任校長的林泳施說：「他人覺得她們有病有問題，又癲又喪，但我認為她們只是有些需要未被滿足。」林校長將情緒教育納入正規課程之一，集結了解自己感受、逆境中保持正面、理性溝通為3大元素，以建立一間充滿幸福感的快樂學校為目標。「學生有成功感，老師有滿足感，才有幸福，大家才快樂。」

「不斷叫她們保持正面、讀書，完全無用。這班女仔覺得出面無選擇，才會頑皮。入到來，要讓她們覺得自己有增值的空間，有遵從自己意願的選擇。」先從了解和明白自身感受著手，再學懂與別人理性溝通，從中得知其他人的真正想法，而不是靠猜度來推敲別人的感受，藉此建立同理心。

▲ 音樂室很受學生歡迎，在小息時總會聚滿了學生。（受訪者提供）

事實上，在不同背景兼缺乏理解他人感受的先天因素下，學生間和諧相處又談何容易。「我經常強調學校環境要開心，『你覺得自己這樣做開心？你的開心有無建築在別人痛苦之上？』學生就會慢慢調節。」林校長認為老師的角色不是「感化」學生，而是大家要互相尊重、配合。「感化是由上而下，你是在上位，我不認同。人生存是有不同使命，只是她們的使命跟我的不一樣。」

建自身價值

林校長認為教育是讓學生建立自己，令她們增值，同時亦要有風度和胸襟去接納不同問題和需要的學生。「學校就如家一樣，無論你軟弱、失敗，我都會包容、接納，雖然我不一定認同你的做法。」因材施教是重點，不喜歡讀書的，便給她們一技之長。「我不覺得做多一張工作紙，學生會因此變得更聰明。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

就如一名中三女生，三姊弟不同父親，學校成了她的避難所，亦坦白說出「盡快結婚生仔，拎綜援」是她的生存目標。校長不會一下子推翻或否定學生的「選擇」，反而循著持家有道的方向，為學生度身訂做一系列學習項目，包括烹飪、手工藝、美髮、美甲、算術等。當中四的她說出想讀幼兒教育時，校長也替她找到人生希望與目標而高興。

學校逢周五是職業技能的課堂，種類五花八門，美髮、美甲、手工皂、烹飪等，全都是有認受性的課程，這源於林校長多年建立各方人脈的支持，也少不了老師跟校長對學生的了解。「即使我想推美髮，也要尋出方法，讓學生覺得這是她們自己的選擇。事前要帶她們去參觀，了解環境和學習內容，如公司背景、老師所發出的證書，不單是香港認受，意大利、歐洲、東南亞都會認受。」讓學生見到成功的階梯，才會有動力向目標進發。

▲ 學生對烹飪的興趣濃厚，有人更立志成為藍帶甜品師。（受訪者提供）

即使課程開設成功，也不一定成功到位。「有些女仔的甲好軟，做不到美甲而發脾氣。我會叫她一個月不要咬手指，跟我的餐單均衡飲食，才可讓指甲長得硬些。即使一個月後，指甲硬度仍不足夠，我就買指甲貼紙給她貼。」在課程的推展中，總會遇到各式各樣的問題，校長老師積極參與其中，才能真正理解學生的需要。

後來又遇上一位女生，她的男友四十多歲。「男友包食包住包使費，買名牌、住酒店，女仔見慣外面的五光十色，跟她講讀書，浪費口水。」校長就從人應該活得開心、有價值中著手。「當她明白人是有選擇，在逆境中也可以選擇開心，當發覺學習是開心，她自然就不會回到過去那種生活。」人性本善、有能力為自己選擇是林校長的信念，她自覺有責任去引導學生做選擇，找到自身的出路。

記者：劉妙賢