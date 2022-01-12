【無私助人】兒子3歲遇溺獲好心人救一命　好爸爸做義工報恩拯溺十年勇救33人

▲ 內地一名爸爸做義工拯溺助人，10年來挽救了33人的性命。

所謂「得人恩果千年記」，內地一名爸爸為了答謝好心人，在兒子3歲遇溺時救其一命，決定做義工拯溺助人，10年來他挽救了33人的性命。兒子長大後，更與爸爸一起參與救援，他們的正能量故事感染了不少人。

為拯溺考救生員證

綜合內地傳媒報道，現年58歲的王永恆居於湖南株洲，事源1998年他帶同當時3歲的兒子去浸溫泉，調皮的兒子趁他不為意時，拿開套在身上的水泡，獨自在水中玩樂，結果遇溺了。慶幸一位女子發現後跳入水中，在幾位好心人合力下，將王永恆的兒子救起來。

若不是好心人伸出援手，王永恆便永遠失去兒子，事隔多年他仍心有餘悸，一直將這份救命之恩銘記在心。直至2012年他加入義務救援隊，積極鍛煉體能，希望藉此回報當年拯救兒子的好心人，並在2013年考取游泳救生員證，可以直接下水拯救溺水者。

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身教兒子參與救援

王永恆於2019年退休後更投入救援工作中，為了有效地救援，他自費購買水下探測器等工具，還參加培訓課程，花了20多萬人民幣。至今他依然堅持每日到江邊巡邏，而且每次救援行動都不缺席。只因他明白害怕失去親人的痛苦，願意做一個守護者。他有感拯救一個溺水者，同時挽救了一個家庭免於不幸。

做義工10年來，王永恆總共救了33人，妻兒都一直支持他。兒子漸漸長大，當年3歲的男童今年已26歲了，王永恆的善心影響了兒子，兩父子現在不時一起參與救援行動。

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責任編輯︰王明芳