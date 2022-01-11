【MIRROR成員】Van餵老婆飲湯超恩愛　AK做「電燈膽」扁咀勁萄萄

▲ AK任Van的YouTube頻道「陳氏Yum」嘉賓。

樂隊Nowhere Boys隊長陳維諾（Van）在其YouTube頻道「陳氏Yum」內，與太太Wendy教煮美食，最近就邀請同樣喜愛下廚的MIRROR副隊長江𤒹生（AK）齊炮製多款菜式，期間Van餵老婆飲湯放閃，AK在旁葡萄扁晒咀，Wendy安慰他說：「你第時大個仔都得㗎！」

Van和AK各自在YouTube開設頻道分享烹飪心得，更經常邀請對方到自己的頻道搞搞新煮意，最近他們合力炮製「意大利紅蝦油法國藍龍蝦包」、「法國周打蠔湯」和「摩洛哥香草焗羊架配薯蓉」，用多款貴價靚食材，笑言大時大節落重本自肥。

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▲ Nowhere Boys隊長陳維諾（中）與太太（右）。

分享帶領兄弟心得

他們分別擔任各自團隊的正副隊長，一邊煮一邊分享帶領成班兄弟的心得，Van坦言：「我啲隊友都係藝術家、音樂人，甚至未出去打過其他工，對於管理自己能力麻麻，所以我會管好多嘢，仲做埋經理人，最初覺得乜都我做好辛苦，但學識唔計較之後，反而輕鬆咗。」

Van問AK：「想像唔到你哋12個人點樣管理？」AK說：「其實我哋唔係用『管理』嚟形容，12個人各有性格，盡力希望大家工作時開心啲、專注啲。Lokman（隊長楊樂文）引領大家提升效率。我著重心靈，例如覺得邊個好似有啲心事就約出嚟食吓飯，做聆聽者分擔吓！」

拍攝後，問他們何時開始成為好朋友？Van說：「第一次見面係一個音樂會，佢哋剛成團，好多Fans，好勁！」至於AK表示：「第二次係動漫節，Nowhere Boys喺我哋之前表演，我有睇呀！」

志趣相投成朋友

二人後來因共同朋友----填詞人兼DJ Oscar而常見面，Van笑說：「Oscar好鍾意叫埋成班朋友一齊食飯傾偈，最巧合係佢好多朋友都來自唔同組合，除咗我哋，仲有C AllStar、HotCha、Super Girls等。」

Van續指：「認識咗AK之後，覺得呢個後生仔好勤力好乖，雖然我唔係好老，但年紀大過佢，我同Wendy當佢係細佬，大時大節會叫埋佢一齊食飯一齊煮嘢食，最深刻我哋一齊煮大蝦帶子青口意粉畀成班朋友食，好開心！」

除下廚，他們還喜愛同一套動漫，Van說：「第一次交換電話號碼後，發現AK嘅頭像就係我最鍾意嗰套動漫嘅主角，係一套講夾Band嘅動漫，原來大家都夢想過自己係故事中嘅主角，亦都鍾意呢套動漫內同一首歌《Moon On The Water》。」

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