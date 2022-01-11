【打擊罪行】警拘16人涉嫌非法收數　包括4名學生

▲ 警方今日（11日）指，拘捕16人，涉嫌非法收數。（曾秋文攝）

警方今日（11日）指，拘捕16人，涉嫌非法收數。

▼ 點擊圖片放大 +2

屯門警方由去年12月開始，展開代號「所羅門」反非法收數行動，至今共拘捕13男3女，部分有黑社會背景，年齡由13至53歲，當中包括4名學生，他們收取由500至2000元之報酬進行非法收數活動，而欠債人款項由數千至100萬元不等。

屯門警區反三合會第二隊主管莫湛豐督察表示，不法份子通常會尾隨住客進入大廈進行非法收數活動，包括淋紅油、貼大字報及刑事毀壞等，由於大廈保安是第一道防線，警方於是在去年12月初與22間物業管理公司代表進行視像會議，提供防罪資訊。警方亦派便裝探員進行了28次不定時的尾隨住客測試行動，以檢測大廈保安員的警覺性。

警方呼籲年近歲晚，居民應留意有否陌生人進入大廈，而有需要借貸人士，亦應考慮自己還款能力及不要向非法財務公司進行借貸。

【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴 醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文