【面授課堂】小學及幼稚園停面授至農曆年假　教育局：補習社相關級別停至2月7日

本港新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，教育局今日（11日）宣布，全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，包括提供非本地課程的學校，必須在周五（14日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動（包括取消或延期舉行考試及其他校園活動），直至學校農曆新年假期；至於補習學校等提供非正規課程私校，則暫停相關級別面授課堂至2月7日止；中學在現階段仍繼續現行面授課堂安排。

教育局表示，Omicron疫情來勢洶洶，傳播力強，現時社區仍存在隱形傳播鏈，近日甚至有幼童經家人感染的確診個案，其緊密接觸的教師和同學亦須檢疫，而近月亦有不少幼稚園及小學爆發上呼吸道感染個案，而有關病徵與新冠肺炎相似。幼稚園及小學學生年紀小，自理能力相對較弱，加上他們大部分因年齡所限而暫未能接種疫苗，局方關注學生學習和健康成長的同時，亦擔心他們受感染的風險較高。

局方形容，暫停面授課堂是一個艱難的決定，希望在這個關鍵時刻採取果斷措施有效控制疫情，讓同學們可以盡快安心回校上課。

局方續指，在暫停面授課堂期間，校舍須維持開放，照顧因家中乏人照顧而須安排回校的學生，學校會安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢。學校亦會彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。

局方提醒，由於幼兒應避免長時間使用電子屏幕產品，幼稚園可運用其他模式，鼓勵兒童在家閱讀，以及設計切合兒童能力和興趣的學習活動，並因應需要為家長提供指引和學習材料，幫助他們保持對事物的好奇心和學習的動力。局方深信，學校會繼續靈活應變，運用不同學與教模式，支援學生在家繼續學習。局方今日稍後會向學校發信通知相關詳細安排。

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記者：馮琪雅