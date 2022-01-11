【面授課堂】多校周五起轉網課　有幼稚園將每日進行20分鐘網上活動

▲ 多校周五起停面授課。（資料圖片）

教育局今日（11日）公布全港小學及幼稚園本周五（14日）或之前暫停面授課堂至農曆年假，資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，近日多名幼、小學生染疫，屯門今錄小六學生初步確診，相信政府決定正確，而學校還有3日時間籌備。多間學校均會本周五起轉網課，或需叫停實體考試，有幼稚園對停課感措手不及，稱需時為雙職家長安排。

張勇邦：有足夠時間安排轉網課 派發農曆年假後所需學材

張勇邦向TOPick表示，學界已有心理準備暫停面授，學校還有3日時間籌備，足以安排轉授網課、通知家長，由於現時未知農曆年假後能否復課，故亦需提日發放新學期學習材料等。他續稱，有小學要叫停考試，以其學校為例，原定下周開考，現轉為不計分評估。

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有幼稚園校長稱對停課措手不及 有小學校長認為符合教育界期望

勵志會陳鄭潔雲幼稚園將於14日開始暫停面授課程，校長黃玉卿指出，不少全日班學生來自雙職家庭，校方須預留時間，讓父母理解措施及作足準備，形容措施令學校及家長「少少措手不及」。

黃玉卿指出，暫停面授課後，學校將會每星期向家長派發遊戲包，包括閱讀及美勞材料、簡單習作。校方同時會安排20分鐘網上學習，讓學生保持有社交及與人溝通，基於幼稚園學童年紀較輕，校方主要安排互動活動，例如唱歌、集體朗誦、輪流分享環節，讓學童於停課期間，在語言表達、社交能力方面不受太大影響。

油塘福建中學附屬學校將於14日開始轉為網上授課。校長徐區懿華認同，為保護小朋友健康，目前停課是有必要性，又形容現時才宣布停止面授課堂的安排符合教育界期望，

同上次疫情稍為不同，今次睇到不論我哋定外面嘅家長、老師意見，都覺得可以睇定啲先，有好多人都話唔想停。

徐區懿華亦歡迎政府讓學校自行決定在周五限期前何日停課，她坦言學界對於何時停止面授課日期亦有分歧，例如出現傳播鏈的屯門區，不少學校希望盡快停課，但其學校位處九龍區傳播情況不太嚴重，故決定在周五始停面授，讓師生有更多時間準備轉上網課。

▲ 許定國說區內疫情較嚴重，應以學生安全為首要考慮。（資料圖片）

銅鑼灣疫情嚴重 校長：應以學生安全為重

位於銅鑼灣的佛教黃焯菴小學亦將於14日暫停面授課堂。校長許定國指出，學校將轉成網上教學，會於明日及周四盡量派發功課。在暫停面授課期間，老師可決定派發實體或電子功課，計劃每周會透過學校內聯網，通知家長回校交功課的日期及時間。

有確診者曾到過銅鑼灣多處，許定國說區內疫情較嚴重，應以學生安全為首要考慮。他提到，校方於暑假時已制定3套時間表，應對疫情下的突發情況，又指疫情兩年間，校方已熟習不同模式。

許定國說，學校暫決定維持半日網課，考慮到學生眼睛健康，每節課後會安排5分鐘小休時間，上課節數則由7節縮至6節課，每節時間最長為35分鐘。許定國又關注小一同學較不熟識網課，措施實行首日會安排班主任下午接觸家長，了解同學適應情況，按需要提供協助。他又說，關注到同學的身心健康，會每周安排一節體育課，早會時安排靜觀活動。

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記者：黃悅晴