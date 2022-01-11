【靚太廚房】東芝蒸氣焗爐！全新技術 - Keep住乾爽靚廚房過新年

就快到農曆新年，未知新年做甚麼賀年菜？又驚蒸糕會蒸到廚房「濕漉漉」？今集廚神爸爸Jovey來到《靚太廚房》當然準備了為大家示範賀年菜，這次他選用東芝Master Steam蒸氣焗爐（MS5-TR30SC）炮製兩款新春美食，分別是黃金馬蹄糕和脆皮燒肉，令大家Keep住乾爽靚廚房過新年！而且賀年菜簡單易做，一爐完成！

黃金馬蹄糕

材料︰

馬蹄肉（15粒）

水（750ml x 2）

馬蹄粉（250g）

片糖（100g）

冰糖（200g）

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做法︰

1) 先將兩款糖放入其中一份750ml的水內用細火煮溶。

2) 將馬蹄粉用另外一份750ml的水混合成粉漿。

3) 將馬蹄一半切片一半拍碎切粒。

4) 將大概1/3粉醬倒入糖水內，不斷攪勻，大概攪1分鐘左右。

5) 再將糖水漿撞入剩餘嘅2/3粉漿內，大概攪2分鐘左右。

6) 將馬蹄片及粒放入粉漿內，放上火爐細火加熱，將粉漿煮成半熟狀態。

7) 放少少油搽勻蒸盆內，將半熟粉漿倒入。

8) 放入蒸爐按100度「原味純蒸」模式蒸25分鐘，完成。

烹調小貼士︰

1) 半熟馬蹄漿攪至糊狀，看見馬蹄肉不沉底為之完成。

2) 糖的份量可因應個人口味加多或減少，不會影響成品。

分題︰智慧蒸氣冷凝鎖技術 減少爐外排出蒸氣

平日在家使用蒸爐蒸煮食物，都有不少水蒸氣排出，蒸氣還會蒸濕廚櫃底，形成倒汗水，次次蒸完都要清理一番，很麻煩！這款東芝最新的Master Steam蒸氣焗爐（MS5-TR30SC），採用智慧蒸氣冷凝鎖技術，可以將向外排放的多餘蒸氣冷卻變成水分，回流至水箱，做到極少蒸氣排放，蒸煮時，幾乎看不到水蒸氣，這樣廚房和廚櫃就更乾爽啦！

大家可能會疑問內裏的蒸氣會否不夠強勁？爐內上下設有20個蒸氣孔，蒸氣於爐內上下環迴，不但蒸氣夠澎湃，又能做到均勻散布每個角落，令食物受熱更平均。而且爐身纖巧，擺放位置彈性更大，兼有30公升特大容量，加上3層設計，Jovey表示蒸6-7轉就能製作50底賀年糕點，非常方便。

脆皮燒肉

材料︰

五花腩（2磅）

醃料：

糖（15g）

鹽（5g）

雞粉（5g）

五香粉（5g）

沙薑粉（5g）

海洋醬（5g）

玫瑰露（15g）

*將所有醃料撈勻備用。

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做法︰

1) 先將腩肉出水，皮部分向下，大概出水10分鐘左右。

2) 用鬆肉針，㓤入豬皮內。

3) 反轉肉的部分切數刀，方便入味，不用切太深。

4) 塗上已撈勻的醃料，塗勻腩肉部分，注意不要塗在皮上，會很容易焗燶。

5) 之後將腩肉放入錫紙內包好。

6) 掃上白醋水及塗少許鹽在豬皮上，放入雪櫃雪4小時以上。

7) 用100度「上管燒烤」模式，風乾1小時；之後在豬皮上塗少許油，再用200度「上管燒烤」模式烤25分鐘，即成。

烹調小貼士︰

一定要風乾豬皮部分，焗出嚟才會皮脆肉嫩多汁。

▲ 另外，這款蒸氣焗爐設有4個智能清潔模式，更可用作消毒碗碟餐具，非常貼心。

分題︰集九大蒸焗功能 一鍵自動清洗除味

這款蒸氣焗爐不單蒸氣強勁，蒸煮絕對無難度，更設有九大功能，如烤焗、低溫發酵、熱風對流烤焗／炸等等，熱力均勻，尤其烤焗肉類，可以做到金黃香脆，就好像Jovey示範的脆皮燒肉，能保留豐富的肉汁，入口皮脆肉嫩，非常美味。蒸氣焗爐更備有4個智能清潔模式，只需一按便會自動清洗乾淨，能去除水漬和食物殘留的味道，兼且可用作消毒餐具之用，設計相當貼心。

產品資料︰【按此】