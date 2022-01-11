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【前夫反擊戰】MIRROR苦主開FB群組撐女團　前夫誓捧《造星IV》女團：忍辱負重3年出擊啦

親子 18:18 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 升中面試 小一派位 張天賦 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

前夫開fb群組支持《造星》女團以作反擊。

由ViuTV節目《全民造星》被選中的參賽者組成的男團MIRROR，人氣愈來愈高，成功吸納不同年齡層的鏡粉，一眾鏡粉老公變為苦主，並開設群組齊訴苦。如今ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）及Day（許軼）奪得冠、亞、季軍，前夫終可反擊，在facebook開設群組「前夫反擊戰」，直言「大家忍辱負重3年，前夫們出擊啦！」

facebook群組「前夫反擊戰」管理員寫道：

3年啦，3年啦，大家都忍辱負重左3年啦。係時候啦！前夫們出擊啦！

群組目前已有名萬名成員，不少前夫在群組中大談「反撃大計」，例如有前夫高呼「  我想要Day、Candy、Ivy 攬枕。死啦⋯我係咪好變態？ 」有前夫婦發帖，「反擊戰第一炮：今晚開始教啲細路認新媽咪！」不過有醒目的前夫卻提醒表示，有不少太太都已入group，溫馨提示前夫要小心言行，更笑言「等睇各位師兄花式自殺」。

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最新影片推介：

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》總決賽於聖誕夜舉行，結果由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）及Day（許軼）奪得冠、亞、季軍，可直接加入女團出道。至於女團人數、成員及名稱方面，ViuTV將於明日（1月12日）舉行出道記者會時公開。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

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