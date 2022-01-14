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【另類廣告】紐約時代廣場幫女兒登交友廣告　末期乳癌媽媽盼親眼見證愛女出嫁

健康 17:07 2022/01/14

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美國一名末期乳癌媽媽，在紐約時代廣場幫女兒登交友廣告，希望能見證愛女出嫁。

把握寶貴時間實現心願，是不少癌末病人所想。美國波士頓一名患有末期乳癌的61歲女子，近日就在紐約時代廣場為30歲女兒買下巨型橫幅廣告牌，刊出交友廣告替女兒找男友，只望在自己有生之年，能親眼見證女兒找到好歸宿。

最新影片：

據《每日郵報》報道，美國波士頓61歲女子Beth Davies在2004年確診乳腺癌，接受化療後逐漸康復，惟她在2020年6月卻再度復發，癌細胞轉移至骨骼，病情已發展至末期。

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得知自己時日無多的Beth盼望見證愛女出嫁，而這也是她與62歲丈夫Rick的共同心願。為了延長壽命，她正在服用抗癌藥物，希望最少能多活兩年：

我希望見到女兒有好歸宿。

在與丈夫商量過後，Beth決定與交友軟件公司Wingman合作，在紐約時代廣場著名十字路口位刊登47呎乘25呎的巨型廣告板，除了刊有她的30歲女兒Molly的照片及名字外，亦大字標明「約會我的女兒」（Date my daughter），相當吸晴。

廣告刊出後，Beth和Molly母女倆更特地來到時代廣場的廣告板下打卡，同時將照片放上Facebook。Molly接受當地媒體訪問時表示，她很感謝媽媽為自己所做的一切，而她亦很欣賞媽媽的果斷，同時希望真命天子能有足夠自信，不會因這種非傳統的交友廣告而卻步。

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責任編輯：羅嘉欣

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